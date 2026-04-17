艾馬利領維拉再晉歐洲賽4強　歐霸之王專為中型班妙手回春︱足球

10年前的4月16日，阿士東維拉篤定降班，28年身處頂級聯賽的日子宣告結束。當時相信連最樂觀的球迷也想像不到，10年後的這一天，他們會再次晉身歐洲賽4強。全靠一個來自西班牙的男人，維拉再次成為英超一支實力份子，而且在歐洲賽場一再挑戰錦標。

艾馬利（Unai Emery）帶領維拉兩回合7：1大勝博洛尼亞，晉身歐霸4強，今次已經是他個人第8次帶領球隊能夠置身球會歐洲賽4強。



維拉前鋒屈堅斯（中）直言，「數年前若有人跟我說維拉能置身歐霸4強，我會咬甩他的手。」（Getty Images）

「數年前若有人跟我說維拉能置身歐霸4強，我會咬甩他的手」

維拉近年的轉變，連置身其中的球員也意想不到。艾馬利2022年10月加盟時，維拉開季11場聯賽只贏了2場，排第17位，與身處降班區的狼隊同得9分，掌帥的謝拉特被辭退。維拉在班主投資下，班底本身不差，艾馬利與他的教練團隊立即為維拉帶來組織和信心，球隊很快重拾正軌，當季獲得英超第7名，取得翌季球會第三級賽事歐協聯資格。

維拉久別歐洲賽場，艾馬利已領軍晉身歐協聯4強。上季更進一步越級挑戰踢歐聯，也獲得不錯的8強成績。今季轉戰他最熟悉的歐霸，再次順利領軍闖4強，是維拉3年內第2次歐洲賽準決賽。前鋒屈堅斯（Ollie Watkins）直言，「如果數年前有人跟我說，維拉會為歐聯席位而戰以及置身歐霸4強，我會咬甩他們的手。」

艾馬利曾帶領西維爾在歐霸連續3年奪冠。（Getty Images）

艾馬利領軍8度晉身歐洲賽4強

2013/14、2014/15、2015/16：西維爾（歐霸／3次均奪冠）

2018/19：阿仙奴（歐霸／決賽負車路士）

2020/21：維拉利爾（歐霸／冠軍）

2021/22: 維拉利爾（歐聯）

2023/24: 阿士東維拉（歐協聯）

2025/26: 阿士東維拉（歐霸）



艾馬利的威力，就是如此厲害。他為球隊帶來組織，將球員和戰術一一由粗糙琢磨至精細，最重要的是為球隊帶來穩定，才能年年進軍歐洲賽場。昔日領西維爾寫下歐霸三連霸創舉，之後再領維拉利爾捧盃，4奪歐霸創下教練冠軍次數紀錄，亦被外界戲稱歐霸為「艾馬利盃」。

事實上，他帶領阿仙奴的短短一年，同樣領軍晉身歐霸決賽，可是當年不敵沙利率領的車路士只得亞軍。在阿仙奴壯志未酬，帶着一份不甘回到西班牙重新出發，當維拉向他招手，他毅然放棄在維拉利爾所建立的一切，回到英格蘭由頭開始。或許他確實不適合帶班霸，在巴黎聖日耳門（PSG）和阿仙奴均不算成功，不過他在維拉很快已如魚得水。

（路透社）

艾馬利為維拉帶來組織與穩定 3年內兩晉歐洲賽4強

在維拉沒有爭奪英超冠軍的壓力，艾馬利再次在歐洲賽場發揮所長，今季在歐霸維拉在聯賽階段8戰7勝，僅作客輸過一場，16強主客兩回合均擊敗里爾，8強對博洛尼亞作客先贏3：1，回到維拉公園再大勝4：0，總比賽7：1過關，4強須硬撼正為護級苦惱的另一支英超球隊諾定咸森林，絕對處於上風。

艾馬利8強賽後一貫務實，他對晉級的感受是：「很好，但我們仍有工作要做。」他還趁機會跟球迷打好關係，大讚：「我們很享受今天與球迷在一起，他們所建立的氣氛真是很神奇，球迷跟我們同行，感受我們正在做的一切，對我們亦有幫助。他們把能量轉化給球隊，我們亦把能量轉化出來，尊重比賽和對手博洛尼亞。」

艾馬利賽後一席話，猶如跟球員說：「明天記得準時返工」。（路透社）

「明天記得準時返工」式上司 態度帶來高度

艾馬利對領軍入歐霸4強的態度，猶如香港打工仔在打風後面對的情況——「明天記得準時返工」，「我們擊敗他們，對我們所做的感到高興，不過仍有工作要做，仍有比賽要踢，英超聯賽才是最重要的。我們排第4位，星期日要對新特蘭。」

艾馬利稱，「一場準決賽是我們必須感到自豪的東西，兩年前我們如何晉身歐協聯，去年我們如何晉身歐聯8強，然後今年進軍歐霸4強，我很開心。」冷靜之中，他亦稍稍披露領軍之道：「我盡量保持平衡，因為我們必須持續地有很高要求，才能達到我們的平穩水平。」他說得輕描淡寫，其實已是信息幻變的足球世界之中，非常、非常困難才能做到的一點，亦是艾馬利長年成功的一大因素。