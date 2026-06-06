世界劍擊錦標賽7月底亞博首舉辦　門票6.9中午開售　票價最平$250

撰文：趙子晉
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香港劍擊隊近年戰績彪炳，今年夏天更迎來另一個第一次，首次舉辦世界錦標賽，蔡俊彥力爭衛冕，與張家朗合組的男子花劍隊，將於主場爭逐世界冠軍的殊榮。香港世錦賽公布門票票價、售票日期等資訊。

香港劍擊近年創下不少第一次，包括第一次主辦世界錦標賽，今年7月底、一連9日於亞洲國際博覽館上演。港隊代表繼上年全運會後，再有機會於主場獻技，當中男子花劍的蔡俊彥更以衛冕身份出賽，力爭蟬聯世界冠軍的頭銜。此外，蔡俊彥與張家朗帶領的港隊男花，近期勢頭強勁，連續三站殺上頒獎台，世界排名升上第四位，連同師弟於香港主場衝擊錦標。

蔡俊彥將在香港主場力爭蟬聯世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）
港隊男花近期大勇，連續三站踏上頒獎台，早前在伊斯坦堡站摘銅。（中國香港劍擊總會）

今年的香港世錦賽將於亞洲國際博覽館舉行，亞博Arena將會是主場館，鋪設決賽台及顏色劍道，二號館將舉行部分資格賽場次，而票價同樣根據不同館而不同，Arena的門票分成8種票價，由港元$250至$1500不等，部分位置視線受阻。二號館門票全為企位，票價劃一為$150港元，從7月25日起，只要持有Arena的門票，即可免費出入二號館。

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2026年世界劍擊錦標賽賽程

7月22日：男子花劍、女子重劍個人賽資格賽
7月23日：男子重劍、女子佩劍個人賽資格賽
7月24日：男子佩劍、女子花劍個人賽資格賽
7月25日：男子花劍、女子重劍個人賽正賽
7月26日：男子重劍、女子佩劍個人賽正賽
7月27日：男子佩劍、女子花劍個人賽正賽
7月28日：男子花劍、女子重劍團體賽
7月29日：男子重劍、女子佩劍團體賽
7月30日：男子佩劍、女子花劍團體賽

2026年世界劍擊錦標賽

日期：2026年7月22日至30日
地點：亞洲國際博覽館Arena及二號館
票價：$250港元至$1500港元不等；二號館票價為劃一$150港元（7月25日起，持Arena門票均可Hall 2）
開售日期：2026年6月9日下午12時
售票平台：Klook

香港首度主辦世界劍擊錦標賽，今日舉行新聞發布會。（湯致遠攝）
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