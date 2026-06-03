陳樂熹首戰世錦賽冀主場創佳績　羅映潮赴北海道集訓備戰亞運

運動員踏上頒獎台的風光一刻，訓練的辛酸不為外人道。非牟利體育基金「騰峰計劃」為4名香港運動員拍攝紀錄影片，今日（3日）在上環舉行首映禮，片中主角陳樂熹（Royce）、羅映潮（Virginia）及卡比多羅比一同出席。

世界劍擊錦標賽下月底在香港上演，作為港隊男子佩劍成員的陳樂熹，有望在主場首戰世錦賽，他希望團體爭取佳績，為港隊創下歷史。馬拉松代表羅映潮將前往日本集訓，為9月的名古屋亞運作準備。

採訪：陳綵瑤



三位運動員陳樂熹（右）、羅映潮（左）、卡比多羅比（右二）與計劃創辦人賽車運動員許建德合照。（陳綵瑤攝）

陳樂熹迎世錦賽處子戰

世界劍擊錦標賽首次在香港舉行，男子佩劍代表陳樂熹上年因腳傷錯過世錦賽，今年有望主場代表港隊披甲，首度參加世錦這項大賽，這名22歲的港將感興奮，「因為我去年受傷無法參加，今年是我第一次參加世錦賽，能夠在主場出戰，我更想在親友面前展示自己的實力，我十分期待今次賽事。」

難得在香港主場作賽，陳樂熹當然希望爭取佳績，「在自己的屋企作賽，我一定會努力點訓練，希望與一班好兄弟在團體賽衝擊頒獎台，畢竟香港佩劍未曾在世錦賽獲獎，希望在主場創歷史。」

男子佩劍隊在上月赴北京，與中國隊集訓，Royce表示國家隊劍手水平高，加上密集式的實戰訓練，在戰術﹑打法上皆有增進，希望以最佳狀態參加月中的亞錦賽及世錦賽。

陳樂熹。（中國香港劍擊總會圖片）

羅映潮備戰亞運

羅映潮近年穩步上揚，3月底參加柏林半馬拉松，跑出個人最佳的1小時12分48秒，這時間與香港紀錄僅差38秒。名古屋亞運臨近，Virginia即將出發北海道集訓，為亞運會做好準備，並希望打破個人最佳時間，「在大型運動會並非衝擊香港紀錄的最佳時機，受不少外在因素影響，例如天氣，而且對手不多，很容易跟着對手速度，所以要跟隨自己節奏，在戰術上要拿捏得更精準，希望自己表現比全運會做得更好，以打破PB（個人最佳）為目標。」羅映潮近期訓練皆以亞運為目標，身體逐漸適應訓練量，心態準備也愈來愈好。

羅映潮。（資料圖片／楊宇翹攝）

最近在英國美式桌球公開賽擊敗世界第一球手Fedor Gorst的卡比多羅比（Robbie），就表示希望能在2026下半年的比賽「攞返一個冠軍」並擠進世界排名頭十。

由運動員主導的非牟利體育基金騰峰計劃（Pinnacle Project）致力為本地頂尖運動員提供支持。透過紀錄片，他們希望讓公眾了解運動員背後的故事和內心世界，並介紹所屬的運動項目。