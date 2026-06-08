世界盃2026︱10個必須注意的新星　新世代球王隨時誕生

世界盃2026即將展開，每逢大賽必定有新星彈起，今屆決賽周又有新一代年輕人上場，美斯、C朗拿度已是最後一舞，誰可繼2018年世界盃的麥巴比、2024年歐洲國家盃的耶馬之後，成為足球界的新天王巨星？

皇馬、巴塞、PSG、車路士、曼城等豪門球會在青訓階段已全力「搶人才」，青年軍內盡收天下武器，回到國家隊各人分散各地，以下10位世界盃「新人類」必不可錯過。



世界盃2026．新星巡禮︱1. 尼高柏斯／阿根廷。（Getty Images）

1. 尼高柏斯（Nico Paz）／阿根廷

年齡：21歲

位置：進攻中場

效力球會：科木（意甲）

技術特點：創造力、視野、控制節奏能力、引球推進、射門觸覺

皇馬製造的「科木球王」

阿根廷上屆在隊長美斯領軍下奪冠，今屆主帥史卡朗尼留用17位冠軍成員，新加入的球員中最受注目的正是年僅21的尼高柏斯。皇家馬德里青訓出身，2024年夏天加盟由法比加斯執教的意甲升班馬科木，柏斯在西班牙昔日一代中場的教導下急速成長，今季助科木獲聯賽殿軍，取得來季歐聯資格。法比加斯大讚這個愛將鬥志頑強，「他擁有成為頂級球員的心態，只要保持謙遜，他想走得多遠便多遠。」

司職進攻中場，具備優秀足球視野、創造力和控制節奏能力，而且又能引球推進和射門，典型的「10號仔」南美球員，加上同是左撇子，難免令人想起初出道的美斯。美斯本人讚揚他的質素和潛力，即使笑稱：「我剛開始踢西甲時他甚至尚未出生」，但同時認為，「他頭腦很好，能完美閱讀球賽。」年紀輕輕已獲譽為「科木球王」，站在美斯身邊，能否依然大放光芒？

世界盃2026．新星巡禮︱2. 安迪歷／巴西。（Getty Images）

2. 安迪歷（Endrick）／巴西

年齡：19歲

位置：中鋒

效力球會：里昂（法甲）／從皇馬外借

技術特點：射門能力、力量、心理質素、可踢前場多個不同位置

鬥志昂揚的巴西「新救世主」

2023年首度入選巴西大國腳時只得17歲，安迪歷年紀輕輕便有份協助彭美拉斯連贏2022、23兩屆巴甲冠軍，他的早熟和能力令他成為巴西人的新希望。2024年轉投皇馬獲時任主帥安察洛堤看重，可惜2025年受傷患困擾影響進步和出場機會，為力爭國家隊一席，今年初不惜外借里昂半季，上陣21場獲8入球、8助攻，好表現大受里昂球迷愛戴。

當尼馬因年齡和傷患漸走下坡，前線軸心無可避免轉移到雲尼斯奧斯身上，不過安迪歷同樣不容忽視。安察洛堤對這兩位皇馬球員充分了解，絕對是巴西爭標的有利因素。安帥大讚：「安迪歷是個非凡的球員，前途無可限量，篤定是巴西未來的重要角色。」雲尼斯奧斯則稱，「我認識安迪歷的時候他只得15歲，他當時與現在擁有一樣的夢想：好好享受足球，並取得偉大成就。他每天都在進步。」

安迪歷分享，「在巴西，當有人遇上困難時刻，他們經常會說：『每天必須殺死一隻獅子』。我曾經歷一些沒有任何運動員希望遇上的事情，但我決意不要殺死任何獅子——我選擇當上一隻獅子。」

世界盃2026．新星巡禮︱3. 迪斯亞杜伊／法國。（Getty Images）

3. 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）／法國

年齡：20歲

位置：進攻中場／翼鋒

效力球會：巴黎聖日耳門（法甲）

技術特點：技術、創造力、可踢前場多個不同位置

PSG連續兩年歐聯冠軍功臣

上屆世界盃當法國在決賽戰至互射十二碼不敵阿根廷，17歲的杜伊才剛升上雷恩一隊，是個無人認識的新人；4年過去，他已是全球矚目的新星。2024年轉投PSG，加盟首季已在歐聯決賽梅開二度，協助球隊5：0大勝國際米蘭首度封王，今季PSG衛冕歐聯，杜伊同樣是重要的主力成員。

2024年巴黎奧運他以適齡球員身份代表法國摘下銀牌，當時帶隊的法國前U21主帥、傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）談起杜伊時說：「每個人都可見到他的技術、射門能力和位置感，可是我認為當他準備射門、對手推向他時，他仍能夠發力這點非常傑出，相信我，這絕對不易。」

去年3月首次入選大國腳，目前只有6頂喼帽，不過已深獲國家隊主帥迪甘斯欣賞，「他的表現突飛猛進，場上的武器愈來愈多——他能盤過對手，在球場兩翼皆可進攻，同時亦可踢中場。」麥巴比今屆在前線得到他和奧利斯（Michael Olise）輔助，加上大熟大勇的奧士文尼迪比利和速度飛快的巴高拿（Bradley Barcola），目標再次直指冠軍。

世界盃2026．新星巡禮︱4. 艾達古拿／土耳其。（Getty Images）

4. 艾達古拿（Arda Guler）／土耳其

年齡：21歲

位置：進攻中場

效力球會：皇家馬德里（西甲）

技術特點：技術、精準傳送、罰球及遠射能力

土耳其左腳魔術師

就算是上文提及的柏斯、安迪歷和杜伊這種級數的超級新星，去到國家隊也要聽從一班老大哥的指揮，21歲的艾達古拿卻已是土耳其領軍人物，國家隊主帥蒙迪拿（Vincenzo Montella）形容：「艾達在土耳其備受尊敬，我們說的是類似馬勒當拿在拿玻里的程度。」畢竟自2002年由哈根蘇古、安利等黃金一代領軍獲得季軍後，土耳其連續5屆賽事未能晉級決賽周，今屆經附加賽歷來第3次置身決賽周，古拿的精妙傳送功不可沒。

由外圍賽到附加賽，古拿有4個助攻和1入球，附加賽4強1：0擊敗羅馬尼亞那球助攻相當關鍵。效力皇家馬德里而穩站正選進攻中場一席，這個神奇的左腳球員注定是土耳其的國家希望。

世界盃2026．新星巡禮︱5. 古巴斯／西班牙。（Getty Images）

5. 古巴斯（Pau Cubarsí）／西班牙

年齡：19歲

位置：中堅

效力球會：巴塞隆拿（西甲）

技術特點：技術、引球出擊、頭腦冷靜

巴塞新一代後防擎天柱

西班牙新一代天才輩出，2024歐洲國家盃16歲的耶馬光芒四射領軍奪冠，如今18歲的他已是隊中王牌，超出新星範疇，加上23歲的柏迪、21歲的加維，中前場班底既年輕又實力強大。其實防線方面，亦有一位超級新星在陣，說的是同樣效力巴塞的古巴斯。

數月前才滿19歲，古巴斯已為巴塞一隊上陣128場，兩奪西甲冠軍，即使錯過2024歐國盃大軍，同一暑假他代表西班牙出戰巴黎奧運，以適齡球員身份助球隊贏得男足金牌。後防球員往往需要累積經驗逐步成熟，難得古巴斯年紀輕輕已憑冷靜頭腦站穩球會和國家隊正選，已在複製巴塞和西班牙「師兄」佩奧爾、碧基昔日的成功之路。

西班牙國家隊主帥富安迪稱，「任何看過古巴斯踢球的人也會知道他的厲害，他在國家梯隊的日子我們全都知道他的一切，深知他的巨大潛力。我們從不看球員的年齡，只看能力。」提拔他上巴塞一隊的前主帥沙維更大讚古巴斯是無可替代，「對我而言，他是個劃時代的球員。」巴塞體育總監迪高指古巴斯和耶巴超越年齡的成熟是特殊例子，「他們的性格能克服為巴塞一隊上陣的重壓，而且具備真正的質素。」

世界盃2026．新星巡禮︱6. 基拔圖摩拉／墨西哥。（Getty Images）

6. 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）／墨西哥

年齡：17歲

位置：進攻中場

效力球會：迪祖亞拿（Club Tijuana）（墨超）

技術特點：足球智商、創造力、控球、手術刀傳送

國民仰望的墨西哥天才中場

墨西哥作為今屆東道主之一，足球發展卻長期停滯不前，雖然常常能置身決賽周，但歷來只有兩次能去到8強階段，多數均在分組賽或16強止步。今屆他們陣中有位令國民興奮的年輕新星基拔圖摩拉強勢彈起，未足16歲已為迪祖亞拿在墨超上陣，首仗後備入替已為球隊送上助攻，之後再成為墨西哥頂級聯賽最年輕入球者。

在當地聯賽平地一聲雷過後，摩拉以超越年齡的成熟帶領墨西哥在去年U20世界盃晉身8強，同年美洲金盃他獲得國家隊主帥艾傑利（Javier Aguirre）信任，8強對沙特一仗正選登場，成為歷來最年輕的墨西哥大國腳，繼而在4強對洪道拉斯為占美尼斯送上決定性助攻，助球隊1：0贏波入決賽，終第10度奪冠。

他的冷靜、創造力和勇氣，根本不像是個年僅17的新秀，艾傑利教練形容他是「從加連度、白蘭高同一匹布裁剪出來」，獲國家隊主帥以墨西哥兩大名宿相提並論，更興奮宣稱：「我們現在擁有一位頂級球員，他肯定會進入世上最大球會的雷達。」他的球會下一站，或許視乎今屆能帶領墨西哥在主場之利下能走多遠。

世界盃2026．新星巡禮︱7. 迪奧文迪／科特迪瓦。（Getty Images）

7. 迪奧文迪（Yan Diomande）／科特迪瓦

年齡：19歲

位置：翼鋒

效力球會：RB萊比錫（德甲）

技術特點：技術、射門、盤扭、速度

曾陷掙扎的非洲未來之星

迪奧文迪的足球道路相當曲折，生於阿比讓（Abidjan）市郊，青年軍年代他間中要到足球學校附近的粟米田幫手摘粟米。15歲到美國DME Academy受訓，曾到多支美職球會試腳均未受青睞，於是把目光轉到歐洲，可是英超球會車路士、水晶宮和般尼茅夫經仔細檢視後未選上他，迪奧文迪於是到格拉斯哥流浪碰運氣同樣失望而回。

歷盡失意之下，迪奧文迪終在西班牙得到首份職業球員合約。2025年1月當時在西甲的雷加利斯（Leganes）把他簽入，先效力青年軍，兩個月後在西甲後備上陣，球隊以2：3不敵皇馬，但他獲得最佳安慰獎——與偶像麥巴比交換球衣。

不過迪奧文迪在西甲的日子只有半年，他的亮眼演出受到各大球會注視，雷加利斯在該季降班，RB萊比錫迅即在去年夏天把他簽入。迪奧文迪以表現回報德國人的信任，加盟首季德甲聯賽上陣33場已帶來12入球、8助攻。萊比錫主帥華拿（Ole Werner）讚揚，「他是個了不起的天才，擁有純速度讓他常常輕鬆突破對手，最重要的是，他是個真正團隊球員，而且在迫搶方面效率極高。」

他在國家隊同樣急速冒升，去年初披科特迪瓦戰衣已連續2場帶來入球，今年初的非洲國家盃以正選左翼姿態登場，球隊8強止步。艱辛的足球之路令他決心更盛，今屆世界盃可能是他留下印記的大好時機。

世界盃2026．新星巡禮︱8. 伊巴謙麥巴耶／塞內加爾。（Getty Images）

8. 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）／塞內加爾

年齡：18歲

位置：前鋒

效力球會：巴黎聖日耳門（法甲）

技術特點：速度、盤扭、個人突破能力、卓越空間意識

來自法國的「文尼接班人」

在法國出生和成長，10歲加入PSG青年軍梯隊，2024/25球季獲提拔上一隊，麥巴耶在這支兩奪歐聯冠軍之師，目前仍是小配角，但在塞內加爾這支非洲球隊，已具備相當地位。青年軍年代為法國不同梯隊上陣，2025年獲塞內加爾徵召，轉為代表這支非洲球隊。

塞內加爾主帥柏比泰奧（Pape Thiaw）形容他為瑰寶，並一路指導他成長為國家隊主力，今年初非洲國家盃決賽對摩洛哥麥巴耶亦有份後備上陣。球隊1：0擊敗主辦國捧盃，最終卻因曾拉隊離場抗議球證判決，遭大會褫奪冠軍資格已是後話。泰奧堅信麥巴耶已有能力為國家隊帶來改變，非國盃分組賽2度助攻，16強對蘇丹取得入球，來到今次世界盃，當國家隊前線英雄文尼已經34歲，麥巴耶的火速成長來得正是時候。

世界盃2026．新星巡禮︱9. 尼高奧萊利／英格蘭（Getty Images）

9. 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）／英格蘭

年齡：21歲

位置：左閘／中場

效力球會：曼城（英超）

技術特點：技術、引球推進、力量、能踢多個不同位置

攻守兼備的多功能左閘

曼城青訓出身的奧萊利在球會冒起甚快，前季獲提拔上一隊，25/26球季已為曼城53次上陣並攻入9球，當中包括聯賽盃決賽對阿仙奴頭槌梅開二度，助藍月亮2：0獲勝捧盃。剛離任的曼城前主帥哥迪奧拿指出，奧萊利的防守、進攻和死球均十分出色，「他是個超凡的球員，能夠踢多個不同位置，正在進化成一個很強大的球員。」

他亦獲得英格蘭主帥杜慈信任，2025年10月首獲徵召，今屆世界盃獲分派3號球衣，加上梳爾、賀爾均未有入選之下，陣中只得他一個正宗左腳左閘球員，意味他很大機會首戰國際大賽便獲派以正選重任。「他是個非常冷靜的人，在球場上非常聰明，對我們要求他所做的新事物適應力極強」，杜慈的一番美言，大概已說明他受到重要的原因。

世界盃2026．新星巡禮︱10. 肯迪利派斯／厄瓜多爾。（Getty Images）

10. 肯迪利派斯（Kendry Paez）／厄瓜多爾

年齡：19歲

位置：進攻中場／右翼

效力球會：車路士（英超）（目前正外借到河床）

技術特點：盤扭、手術刀式傳球、創造力、壓力下保持冷靜、變速、足球智商、致命左腳

穿上10號球衣的天才少年

厄瓜多爾今屆陣容星光不弱，車路士中場卡些度領銜，防線有阿仙奴的軒卡派爾，PSG的威廉柏曹、AC米蘭的艾斯度比倫，前場卻平平無奇，曾效力韋斯咸、愛華頓的隊長安拿華倫西亞經已36歲。不過創造力強的派斯為他們帶來希望，受壓下仍能交出「手術刀式」致命傳送，加上頭腦冷靜又具備盤扭和變速能力，為前場增添不少板斧之下，這支最遠只去過世界盃16強的南美二線球隊，今屆有條件取得更佳成績。

派斯在球會層面發展平平，2025年從厄瓜多爾的迪華利獨立隊加盟車路士，未為球隊上陣，先後外借到史特拉斯堡和河床均未算耀眼，但2023年9月首次入選成年國家隊已獲正選，在世界盃外圍賽2：1擊敗烏拉圭一仗取得助攻，他是厄瓜多爾史上最年輕國腳，同年10月2：1勝玻利維亞一仗，再以16歲161天之齡榮登世界盃外圍賽南美洲區最年輕入球者。2024年為厄瓜多爾出戰美洲國家盃，曾在分組賽射入十二碼，晉級8強遇上偶像美斯領軍的阿根廷，厄瓜多爾戰至互射十二碼才被淘汰，也是該屆賽事唯一在法定時間對阿根廷保持不敗的球隊。

19歲的派斯背負國民期望，今屆決賽周穿上國家隊10號球衣，篤定成為國家隊新一代的標誌，厄瓜多爾主帥貝卡塞斯（ Sebastian Beccacece）：「我們一直相信他，就算他在球會不獲上陣機會，我們依然繼續召他入國家隊，因為正如我們跟他所說：我們對他的能力充滿信心。這個孩子充滿天份，如此年輕已背負着沉重的期望。」

注：德國主帥拿高士文選入18歲的拜仁新星蘭納特卡爾（Lennart Karl），可惜他在世界盃集訓期間受傷退隊，無緣在今屆賽事上陣。

