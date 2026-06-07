劍擊會長盃｜連翊希淡然看成敗　錯過大賽不失志　感激教練不放棄

名古屋亞運臨近，本地劍擊公開賽、「會長盃劍擊錦標賽」的成績影響亞運資格誰屬，若然失落資格又要等四年。

「係呀，冇得去呀....」再踏本地賽頒獎台的連翊希（Coco），四強不敵同樣抱恙的佘繕妡，無緣在最後一擊衝擊亞運資格，Coco說得淡然。連翊希過去一年跌出本地排名前四，她依然積極訓練與作賽，Coco感激兩名法國籍新教練，為她重新定義劍擊，即使是隊中最資深的隊員，她從沒有想過放棄。



「會長盃劍擊錦標賽」是本年度首個本地公開賽，成績關乎亞運資格誰屬，本地排名前兩位可出戰個人賽，而排名第3及第4即參加團體賽。賽前排第5位、落後第4的吳海諦9分的連翊希，若要衝擊亞運資格，除了自身要有好成績，更要寄望其他對手失準，她才有望提升排名，再戰亞運難度甚高。

即使連翊希小組全勝，她在淘汰賽的晉級路卻不易打，16強力克師妹方心，8強再挫隊友朱嘉望，4強力戰不敵抱恙的佘繕妡，最終登上頒獎台摘銅。吳海諦最終摘下亞軍，Coco分數上難以超越其他隊友，基本上無緣參加今年的幾項大賽。

（梁鵬威攝）

「係呀，冇得去呀....」連翊希賽後說得淡然，她賽前已了解形勢，今次賽事希望做好自己，無悔地打好每一劍。Coco早前隨重劍隊在法國集訓及比賽，離港6星期，Coco後段「打敗仗」，回港後身體狀態仍在調整，就算硬仗連場她也欣然接受，最後摘下季軍，證明過去兩個月的努力沒有白費。

連翊希近兩年在本地公開賽的表現不穩，曾經摘下季軍，同時也試過在16強、32強止步，Coco的本地排名一度跌至第9位。港隊女重不乏後起之秀，吳海諦、李懿穎、宋德心等小將獲得不錯成績，1995年出生的連翊希是隊中最資深的一人，加上當時排名，Coco或許不再是訓練的重心，但兩名教練沒有放棄過她。

（梁鵬威攝）

「老實說，我已經31歲，是隊中最資深的一人，如此多16、17歲的小將，如果不獲教練重用也是人之常情。我時常覺得自己排名不高、年紀又大，但他們完全沒有這個想法，時常鼓勵我，身體狀態依然很好，可以繼續打下去。」

連翊希認為兩名法國教練風格不同，Gauthier在劍手生涯相當成功，他的想法、打法十分聰明；Thomas則有耐性地與劍手們交流，同時因材施教，為不同劍手尋找一套最適合的打法，Coco正是其中之一，她逐漸找到適合自己的方向。

「港隊女重各人打法、身體質素不一，兩名法國教練會因材施教，為我們一同尋找適合的打法。他們給予我很高的包容度、容錯度，就算有時成績未如理想，他們理解我正在調整，有些打法只是未夠成熟，他們很支持我改變，過程中我認為自己成長不少。」

（梁鵬威攝）

即使本地排名下滑，連翊希今季繼續跟隨港隊集訓與比賽，放棄從來都不是選擇，如今加上兩名法籍教練，使她更堅定繼續走劍擊路，「就算近期錯過了很多大賽，但我相信現時的方向正確，他們給予我更多動力繼續走下去，我現時真的找不到放棄的理由。」

（趙子晉攝）

佘繕妡抱恙照奪冠

世界排名第17位的佘繕妡，無疑是今次賽事的大熱門，但她今日在比賽途中狀甚辛苦，不時需要醫療人員治理，艱苦地擊敗陳渭泠、連翊希等隊友，最後依然封后。完成6星期的海外比賽及集訓，「佘佘」抱恙在身，她大可以棄戰，但她決定堅持，佘佘表示今日使出渾身解數，嘗試打出自己最佳的表現。戰畢會長盃後，佘佘當前急務是養好身子，準備6月中在印度上演的亞錦賽。

（梁鵬威攝）

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會長盃劍擊錦標賽成績



男子重劍

冠軍：吳浩天 亞軍：方凱申 季軍：何瑋桁、潘遨雲



女子重劍

冠軍：佘繕妡 亞軍：吳海諦 季軍：連翊希、宋德心

