劍擊會長盃｜方凱申不再迷失　穩定發揮貼近世界　尋方法抵抗歲月

上次本地公開賽、上年年底的香港公開賽，方凱申逐漸擺脫全運會的失利，季初首站加拿大站殺上8強。

半年後，港隊重劍以6星期的海外比賽及集訓結束國際賽賽季，再轉戰另一次本地公開賽、「會長盃劍擊錦標賽」，凱申今季發揮穩定，8站世界盃或大獎賽中，其中6站躋身正賽圈，無疑為他注下強心針，就算受到不少現實條件影響，方凱申依然堅定向更遠大的目標邁進。

攝影：梁鵬威



本年度第一次本地公開賽，戰績影響名古屋亞運席位，對男子重劍影響不大，今季大部分時間合作的方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯站穩本地排名前四，劉昊峯意外地16強止步，其餘三子則闖入四強，方凱申與吳浩天爭冠軍，結果方凱申以8：15告負。

（趙子晉攝）

港隊重劍完成為期6星期的海外比賽及集訓，結束今季8站的國際賽，方凱申今季發揮穩定，自加拿大站殺入8強，合共連續6站打入正賽圈，最後兩站略見疲態而斷纜。

上次戰畢香港公開賽後，凱申透露全運會失利使他反思生涯，決定繼續走下去，整理思緒，重新出發，今季以來愈行愈穩定，「全運會的挫折相當關鍵，我整理過思緒後，決定繼續行就要找方法。以往不同教練都很好，給予我們很多技術、想法，但我發覺以往的自己太過依賴他們，逐漸失去自己，應該展示自己擅長的一面，再為自己立下大方向，一步一步向前走。」

方凱申把全運會的失利，轉化成前進的動力。（梁鵬威攝）

單季6站打入正賽圈，方凱申與世界前列交手的機會增加，從被對手輾壓，到與對方平分秋色，各方面看到自己的進步，與世界的距離逐漸收窄，法籍教練Gauthier的同行同樣重要。

「當我定下目標後，不像以往般迷失，加上與Gauthier一步一步實行計劃，他愛用數據令我感受到自己的進步，或許有時幅度不大，但至少不是原地踏步。當我知道努力不是白費時，我便會更落力地訓練，灌輸一個十分正面思維，加上他對劍擊的透徹想法，提升我對劍擊的理解。」

方凱申今季不再迷失。（趙子晉攝）

執劍逾20年，33歲的方凱申是現時港隊男重的「大師兄」，現階段再有突破，他笑言不再是「18、22」，身體明顯有所不同，「之前離港6星期，雖然我身體還好，但很明顯有疲態，至今未完全復原。」1993年出生的凱申自言踏入尷尬的年齡，就算受現實的因素影響，他仍然堅定地邁向更遠大的目標。

（梁鵬威攝）

（趙子晉攝）

「當感受到與世界的水平愈來愈接近，找到最適合自己的打法，對亞錦賽、世錦賽，甚至亞運、奧運會都提升了期望。這是很大的推動力，同時讓我有點卻步，雖然33歲對現今運動員來說，不算一個大年紀，但我感受到身體的聲音，並非『扮老』，身體上、精神上的疲累，有時都感到吃力，所以希望找到最佳平衡方法，延續劍擊生涯。」

（趙子晉攝）

（梁鵬威攝）

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會長盃劍擊錦標賽成績



男子重劍

冠軍：吳浩天 亞軍：方凱申 季軍：何瑋桁、潘遨雲



女子重劍

冠軍：佘繕妡 亞軍：吳海諦 季軍：連翊希、宋德心

