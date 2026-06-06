代表摩納哥出賽奪金後披國旗拍照　「欄后」呂麗瑤就引起誤會致歉

上月在摩納哥舉行的歐洲田徑挑戰者錦標賽，直播屏幕顯示100米女子跨欄冠軍由摩納哥奪得，但運動員是香港「欄后」呂麗瑤，引起她轉國籍的疑雲。呂麗瑤今晚（6日）在社交平台澄清未有轉國籍，並解釋在摩納哥田徑會註冊滿3年，便可以代表當地田徑會出戰歐洲挑戰賽，她強調仍會代表中國香港出賽。



她又指，當日衝線後有工作人員遞上摩納哥國旗，她承認「未有深思熟慮就按記者要求披上國旗影了數張相」，就引起誤會致歉。



上月在摩納哥舉行的歐洲田徑挑戰者錦標賽，100米女子跨欄冠軍由摩納哥奪得，但運動員是香港「欄后」呂麗瑤。（直播截圖）

上月在摩納哥舉行的歐洲田徑挑戰者錦標賽，100米女子跨欄冠軍由摩納哥奪得，但運動員是香港「欄后」呂麗瑤。（直播截圖）

呂麗瑤在100米女子跨欄賽事，跑出13秒73奪金，她當時被拍攝到穿上摩納哥運動衣。她今日在社交平台回應事件稱，摩納哥人口少，本地運動員數量有限，全國只有一個摩納哥田徑會，亦是她過去3年在歐洲比賽集訓的田徑會。根據世界田聯及歐洲田聯的規則，在摩納哥田徑會註冊滿3年，便可以代表當地田徑會出戰歐洲挑戰賽。她指，歐洲田聯仍然顯示她的國籍是中國香港，同日比賽中亦有一名法國籍的運動員代表摩納哥參加撐竿跳賽事。

呂麗瑤今晚（6日）在社交平台澄清未有轉國籍。（呂麗瑤Instagram）

談及為何當時披上摩納哥國旗拍照，她解釋當時贏得當日比賽首面金牌，衝線後有屬會職員向她遞上摩納哥國旗，她承認「未有深思熟慮就按記者要求披上國旗影了數張相」，就引起誤會致歉。

她又指，早前歐洲田徑聯會曾發布片段，錯誤指她的成績是摩納哥國家紀錄，歐洲田徑聯會已按她的要求移除該短片。她已與港協暨奧委會、香港體育學院及田總保持聯絡，未來的比賽安排繼續同總會溝通，做好每一個決定。

香港體育學院回覆傳媒查詢稱，體院為呂麗瑤安排海外訓練計劃，提升呂麗瑤的訓練水平和競爭力，中國香港田徑總會知悉有關安排；呂麗瑤透過所屬田徑會AS Monaco Athlétisme參賽，她的國籍和運動員代表資格為中國香港。

體院指，根據國際田徑慣例，部份國際賽事設有安排，允許非本土籍運動員透過所屬海外體育會參賽，運動員本身國籍不變。