劍擊會長盃｜何承謙大半年躍進漸感壓力　陸浚諾文憑試回歸即奪冠

上年11月，劍擊國際賽開季時，何承謙這名字依然是寂寂無名。相隔大半年後，何承謙已是不可忽略的名字，「細孖」稱霸世少賽、大獎賽殺入8強等，今日（7日）回歸本地賽，在「會長盃劍擊錦標賽」殺上四強，惜不敵考畢文憑試回歸的陸浚諾，摘下季軍。

從寂寂無名到挑戰世界，何承謙坦言漸感壓力，比賽是最好的訓練方法，即將首戰世界錦標賽及名古屋亞運，希望透過大賽學習更多。



（夏家朗攝）

劍擊國際賽賽季在11月開鑼，張家朗避戰在西班牙馬略卡的首季賽事，小將何承謙在個人賽殺入16強，逐漸走進港人目光，然後在利馬大獎賽殺入8強，鎖定亞運席位，然後在世少賽登頂，成為世界冠軍。單單一季，何承謙由無名小將，直至有力擊敗前世界冠軍的劍手，「細孖」已是港隊男花有競爭力的一人。

會長盃劍擊錦標賽是今年首個本地公開賽，同時定奪名古屋亞運資格誰屬，張家朗與蔡俊彥避戰，根據香港劍總的亞運遴選安排，大獎賽躋身前8名的何承謙，早已獲得資格，最後一席落後由梁千雨、鄭鐵男、林浩朗之爭。鄭、梁二人同處相同區域，鄭鐵男16強擊敗梁千雨後，8強卻不敵細孖，梁千雨勢留在前四，獲得名古屋亞運資格。

（夏家朗攝）

何承謙回顧今季國際賽，從首站的一嗚驚人，半年左右完成賽季後，細孖增加不少頭銜，同時添上不少壓力，「（今季）第一站出戰（國際賽）時，完全沒有壓力，沒有人認識我，今季曾經在國際賽打入8強、16強，外界逐漸對我有期望，這都是壓力來源，要更學懂如何處理外界聲音。」

在劍道上的何承謙，總是穩定發揮，但他「緊張大師」的一面卻沒有展露在人前，細孖靠專注在劍道上，排除一切外在的影響因素，「無論是國際賽、本地賽，其實我都會十分緊張，只不過我沒有展示出來，當我在走上劍道，我只會全力專注在比賽當中，完全忽略外在其他事物，只顧個人的發揮。」

（夏家朗攝）

單單一季，何承謙添上「世界冠軍」的頭銜，細孖的劍擊生涯彷彿坐上火箭，他坦言外界對他的期望愈來愈高，但港隊教練Gregory Koenig教曉他，劍擊比賽每天也不一樣，今天未能發揮，不代表明天打得不好，只要在場上盡力做好自己，無悔就可。

何承謙今季第一次戰畢全季，對比季初的自己，獲得不少與世界強手對戰的機會，比賽是最佳的訓練方法，「我認為比賽是最好的練習，因為每個對手都會給予你一些新的想法，如何應對，從中的過程學習如何變強，吸收更多知識挑戰世界。」

（夏家朗攝）

何承謙即將首次代表港隊，偕兩名師兄蔡俊彥、張家朗出戰亞錦賽、世錦賽及亞運會，他希望透過三項大賽學習更多，衝擊更高的排名，「除了香港（世錦賽）有點緊張，亞錦賽、亞運會都是還好，畢竟自己未試過在如此多觀眾面前比賽，亞錦賽與亞運以學習為離，沒太多壓力，加上這一季融入了港隊男花，大家一條心向着更大的目標邁進，同時希望自己的世界排名再有增進。

（夏家朗攝）

會長盃劍擊錦標賽成績



男子花劍

冠軍：陸浚諾 亞軍： 黃雋然 季軍：何承謙、 陳峻霖

女子花劍

冠軍：鄭曉為 亞軍：黃純一 季軍：梁殷僑、黃諾頤

男子佩劍

冠軍：何思朗 亞軍：何柏霖 季軍：梁天晴、黃諾頤

女子佩劍

冠軍：薛雅齊 亞軍：歐倩瑩 季軍：朱詠翹、魏雨田

