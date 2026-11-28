華山位於新界北部上水一帶，原稱「大嶺」，其連綿的舊軍車路跨越杉山、華山與松山等多個山峰，大家可分別經由虎地坳或坪輋路登遊三山。山上可遠眺落梧桐河及深圳一帶景色，著名的景點有大嶺祈雨碑及香港皇家軍團（義勇軍）軍徽等。

距離：5.1公里 ； Google 時間：1小時30分鐘



由文錦渡的虎地坳公廁（近紅橋新村）對面起步，沿大路走看見分支左行上山。

之後便是一條單程大路，周圍都是芒草呀！👇👇👇

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沿路風景一流，記住上標高柱打卡呀~~

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中途部份路段上斜有45度角，真係要開足馬力。最後下山後便左轉返回坪輋路乘車離開。

交通詳情：

起點 ：巴士 73K 號 （虎地坳站下車）上水 - 文錦渡；小巴 59K

終點 ： 巴士 79K 號 （香港浸會園上車）打鼓嶺松園下 - 上水



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