新界東北行山｜烏蛟騰登頂尖光峒、石芽頭　經谷鎖古道下行出谷埔

周末小組加遊尖光峒，早上9時搭的入烏蛟騰，上行郊遊徑至分水凹，中間入林路上228米尖光峒。

（出發日期：2024年1月30日）



打卡後下尖光峒坳，時間尚早隊友興致勃勃走上245米石芽頭，在頂上大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，入烏蛟騰上228米尖光峒，245米石芽頭👇👇👇

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休後欲沿山徑前行下亞公咀，但路太密，路胚也不明顯，唔好浪費時間，回頭上返石芽頭，原路折返尖光峒坳，再經谷鎖古道下行出谷埔老圍田心農莊，到達谷埔才1時多，走到松記飲罐汽水才沿海邊漫步經鳳坑、雞谷樹下走回鹿頸搭小巴出粉嶺下午茶。

▼按圖看清路線及沿途風景，經谷鎖古道下行出谷埔老圍田心農莊👇👇👇

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