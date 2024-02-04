新界東北行山｜烏蛟騰登頂尖光峒、石芽頭 經谷鎖古道下行出谷埔
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
周末小組加遊尖光峒，早上9時搭的入烏蛟騰，上行郊遊徑至分水凹，中間入林路上228米尖光峒。
（出發日期：2024年1月30日）
打卡後下尖光峒坳，時間尚早隊友興致勃勃走上245米石芽頭，在頂上大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，入烏蛟騰上228米尖光峒，245米石芽頭👇👇👇
+33
休後欲沿山徑前行下亞公咀，但路太密，路胚也不明顯，唔好浪費時間，回頭上返石芽頭，原路折返尖光峒坳，再經谷鎖古道下行出谷埔老圍田心農莊，到達谷埔才1時多，走到松記飲罐汽水才沿海邊漫步經鳳坑、雞谷樹下走回鹿頸搭小巴出粉嶺下午茶。
▼按圖看清路線及沿途風景，經谷鎖古道下行出谷埔老圍田心農莊👇👇👇
+20
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
行山｜烏蛟騰起步登416米吊燈籠 賞印洲塘風光打卡梅子林村壁畫上水行山路線｜登沙嶺俯瞰羅湖邊境風光 再經桌山配水庫上華山沙田行山︱打卡貓仔石上雞胸山 登495米獅子山探獅頭！行山｜經鷹巢山自然教育徑上九龍坳回歸紀念亭 俯瞰九龍鬧市景色西貢行山｜行萬宜東壩賞破邊洲萬柱海岸！經七重石灘行出白腊村元朗行山｜大欖涌郊遊徑上四排石山 下山走小段大棠山路賞楓香林西貢行山｜飛鵝山百花林探楊太君之墓 走挑戰級路線往蠔涌落山
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】