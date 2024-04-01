新界東北行山丨南涌起步登黃嶺坳賞杜鵑花　落丹竹坑搭車出粉嶺

溫暖潮濕的海洋氣流，為本港帶來大霧天氣，周三小組會上黃嶺賞花，三月份黃嶺漫山開遍華麗杜鵑花很美的，粉嶺站56K小巴集合。

（出發日期：2023年3月6日）



早上天氣和暖，非常大霧，能見度超低，8人南涌天后廟起步，沿村車路入，接衛徑10段上尤德亭，拍過大合沿墳路出接橫七古道上行，途經七木橋廢村，前行見指示牌指向黃嶺，離開古道沿山徑上，沿途已見有不少華麗杜鵑，12時多到達黃嶺坳，在坳上大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，南涌天后廟起步，接衛徑10段上尤德亭，接橫七古道上行上黃嶺坳👇👇👇

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休後沿山徑走經屏風山前行，到岔口走右邊山徑下平頂坳，再走一段郊遊徑下山出丹竹坑，到獅頭嶺總站搭小巴回粉嶺，今日走了12多公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經屏風山，到岔口走右邊山徑下平頂坳，出丹竹坑到獅頭嶺總站👇👇👇

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【編按：受颱風吹襲及大雨影響，路徑因樹木倒塌及山泥傾瀉而受阻。部分路面更被損壞，有山泥傾瀉風險。南涌郊遊徑於2023年9月11日起臨時封閉，直至另行通知為止。】

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