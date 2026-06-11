世界盃2026｜盤點10支觸目球隊實力　黑馬挪威擁神鋒日本誓破魔咒

2026世界盃決賽周將於香港時間6月12日凌晨3點正式開鑼，今屆賽事首度擴軍至48隊參戰，在新賽制及高密度賽程下，各隊陣容深度及戰術調配將面臨更大考驗。

隨着美斯與C朗拿度等老將迎來最後一舞，球壇正迎來新舊交替。今屆賽事焦點，除各大豪門如何應對新格局之外，當中挪威隊因擁有被譽為「入球機器」的球星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）而被視為今屆世界盃黑馬，而亞洲代表的日本隊各方面表現都愈趨成熟，將致力突破「16強魔咒」。

本文盤點今屆世界盃10支較有看點球隊的近況與實力表現，為球迷在大戰前夕作一次檢閱。



夏蘭特憑着過人的入球紀錄而受到全球球迷注視，他為挪威國家隊出戰世界盃，令球隊亦被視為今屆世界盃的矚目黑馬。（Getty Images）

本文內容主要參考自YouTube@LF90 傳奇足跡兩段影片：世界盃2026｜十大人氣球隊（上集）及世界盃2026｜十大人氣球隊（下集）。

挪威：8場外圍賽狂入16球 夏蘭特獨撐大局

優勢：挪威被視為2026年世界盃最大黑馬，更在外圍賽力壓四屆冠軍意大利出線，效力曼城的夏蘭特居功至偉，他在8場外圍賽中瘋狂攻入16球，入球效率極高。這位25歲射手擁有極致的身體質素與射門觸覺，配合阿仙奴中場奧迪加特（Martin Ødegaard）的精準傳送，具備撕破頂級防線的能力。

隱憂：球隊已有28年未參加世界盃，分組賽更與強敵法國同組。中後場班底相對薄弱，若只靠夏蘭特一己之力獨撐大局，容易出現「頭重腳輕」，一旦有閃失則會潰敗。

日本隊狀態極佳，有望打破纏繞多年的「16強魔咒」，向8強甚至更遠的歷史里程碑進發。（Getty Images）

日本：無懼傷兵誓破「16強魔咒」

優勢：入圍今屆決賽周的亞洲球隊當中，港人最熟悉的是韓國隊和日本隊，其中日本目前世界排名第18位、高居亞洲第一，惟過去總被視為大賽陪襯品。但從今屆世界盃熱身賽表現來看，日本可謂狀態火熱，接連以3：2擊敗巴西、1：0零封英格蘭，有遇強愈強的風範，而該隊與荷蘭、瑞典、突尼西亞同組，實力相對平均，如果日本能保持狀態，相信毫無懸念能在小組賽突圍，甚至有望打破纏繞多年的「16強魔咒」，向8強甚至更遠的階段進發。

隱憂：兩大核心球員，效力白禮頓的三笘薰與摩納哥的南野拓實，雙雙因傷遺憾落選，對前線火力難免造成一定打擊，在分組賽對手荷蘭、瑞典等隊伍都具相當實力，每場賽事都充滿變數。

34歲球星尼馬時隔944天重返國家隊。（路透社）

巴西：老將尼馬重返國家隊 抽好籤現吉兆

優勢：奪得世界盃次數最多的巴西隊，在今屆外圍賽的表現堪稱災難，僅以第五名跌跌撞撞晉級。不過官方揭曉大名單時亦有驚喜，34歲球星尼馬（Neymar）時隔944天重返國家隊。另外，巴西在分組賽抽到好籤，明顯較同組對手摩洛哥、蘇格蘭、海地實力較高。

隱憂：外圍賽表現平平，18場比賽中僅取得8勝4和6負的成績，破天荒輸足6場，更遭死敵阿根廷4：1血洗，狀態令人擔憂。

球王美斯仍是阿根廷在2026世界盃的進攻靈魂。（Getty Images）

阿根廷：奪冠原班人馬上陣 老將美斯最後一舞

優勢：作為衛冕冠軍兼美洲盃得主，阿根廷南美外圍賽狂掃12勝首名晉級，可見球隊正處於「黃金時代」。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在大名單中保留了多達17位上屆奪冠功臣，配合安素費南迪斯（Enzo Fernandez）、祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）等已狀態大勇的中生代。而這次藍白軍團籤運也不錯，在同組球隊中實力佔優，誓要為球王美斯的最後一舞完美落幕。

隱憂：39歲的隊長美斯（Lionel Messi）已遠赴美職聯踢養生足球，在陣中的精神圖騰地位仍無人能替，但面對世界盃高強度的考驗，其體能與傷情恢復仍是未知數。

現效力皇家馬德里的27歲前鋒麥巴比是法國進攻核心。（Getty Images）

法國：擁豪華天團球星 麥巴比領銜迎戰

優勢：相較於挪威由夏蘭特單核帶隊，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）手握的是總值超過16億美元的豪華天團，而外圍賽更以5勝1和的佳績獲首名晉級，陣中擁有奧利斯（Michael Olise）、迪比利（Ousmane Dembélé）等邊路突破好手，在世界盃新賽制下，相信分組賽出線毫無難度。

分組賽最具話題的賽事，相信是麥巴比（Kylian Mbappé）與夏蘭特同場較量，這2名被視為有力接過C朗與美斯地位的新一代雙驕的表現，不僅直接左右I組的首名出線形勢，更是兩大射手爭奪當今球壇第一人寶座的實力驗證。

隱憂：法國隊過去數年常被指有「過度依賴麥巴比」傾向，如被對作出針對性防守策略對付，恐暴露出攻力不足的問題。

18歲的巴塞隆拿天才拉明耶馬是西班牙進攻核心。（Getty Images）

西班牙：青春風暴席捲決賽周 18歲超級天才登場

優勢：作為新科歐國盃冠軍的西班牙，目前正處於士氣高漲的巔峰狀態，球隊在外圍賽6場狂轟21球還以不敗出線。18歲超級天才耶馬（Lamine Yamal）與19歲的古巴斯（Pau Cubarsí) 已是絕對核心，配合剛傷愈復出的金球獎得主洛迪（Rodri）鎮守中場。這支身價穩居10億歐元的無敵艦隊，絕對是今屆的頭號奪標大熱。

隱憂：分組賽與實力同樣強勁的烏拉圭同組。

英格蘭素有「外圍賽龍，正賽蟲」的「傳統」，今屆能否愈戰愈勇？（Getty Images）

英格蘭：三獅軍團力抗軟腳宿命

優勢：近年屢屢在大賽決賽飲恨的英格蘭，上年請來德國名帥杜慈（Thomas Tuchel）執教，結果在外圍賽以8戰全勝兼零失球晉級，陣中擁有多位在英超及西甲表現頂級的年輕球星，包括比寧咸（Jude Bellingham）、沙卡（Bukayo Saka）、賴斯（Declan Rice）等，陣容相當強勁。

隱憂：英格蘭素有「外圍賽龍，正賽蟲」的「傳統」，加上杜慈的德式紀律，能否徹底治癒英格蘭每逢大賽關鍵時刻便軟腳的致命傷，令人有所質疑。

C朗拿度將迎來世界盃「最後一舞」，成為首批參加六屆世界盃的球員之一。（Getty Images）

葡萄牙：C朗迎來世界盃最後一舞

優勢：隊中老將41歲的C朗（Cristiano Ronaldo）迎來第六次世界盃之旅，很可能是最後一屆出戰。而自新帥馬天尼斯（Roberto Martínez）接手，葡萄牙內亂平息，並在外圍賽中以首名出線，看來已重整旗鼓。在48隊要多打一輪淘汰賽的極限賽制下，老將的體力分配成最大問題，幸運的是，葡萄牙擁有利亞奧（Rafael Leao）、域天拿（Vitinha）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）等具實力的「新黃金一代」，加上分組賽對手較弱，只要主帥敢於輪換，年輕一輩為老大哥開路，絕對有能力走到最後。

隱憂：中鋒位置缺乏具實力的新血，仍需高度依賴老將C朗，C朗在賽場上的表現將直接決定球隊的命運。

德國隊今屆世界杯陣中有不少年輕勢力。（Getty Images）

德國：籤運絕佳出線在望 青春進攻線有待考驗

優勢：昔日的鋼鐵之師，在過去兩屆世界盃連續於分組賽恥辱出局。德國今屆籤運絕佳，抽入「保送組」，相信能輕鬆出線，而名單上最大的驚喜，莫過於功勳門將紐亞（Manuel Neuer）重返國家隊。前場雖然有穆斯亞拿（Jamal Musiala）與夏維斯（Kai Havertz）等人負責數糊，但年輕防線一直欠缺大賽氣質，如今有紐亞在最後一關穩定軍心，日耳曼軍團誓要洗刷過去8年的恥辱。

隱憂：近年在國際大賽的成績均令人失望，陣中年輕球員大多缺乏世界盃經驗，且球隊常有輕敵的習慣，相對容易翻車。

荷蘭隊在外圍賽中表現相當亮眼。（Getty Images）

荷蘭：橙衣軍團力求走得更遠

優勢：外圍賽8場狂轟27球，足見荷蘭隊前線火力兇猛，有力爭取入球。這支身價破10億歐元的軍團，核心球員如加普（Cody Gakpo）、雲迪雲（Micky van de Ven）等清一色效力英超，這群長期被英超高強度節奏折磨的骨幹，相信較能適應世界盃高強度、高密度的賽程。

隱憂：分組賽抽籤不佳，與日本、瑞典、突尼西亞同組，對手實力平均，稍有失誤便可能陷入危機。領隊朗奴高文（Ronald Koeman）的輪換功力，也將直接決定荷蘭的生死。