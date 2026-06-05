世界盃2026｜盤點各隊傷兵　巴西多人提前告別　美斯復出時間未定

【足球】美加墨世界盃即將舉行，同往屆賽事相似，多名球員在比賽尚未開始便因傷先退，還有的雖然進入大名單，但經歷一個高強度的賽季後，也已並非處於「滿血」狀態。



在一個漫長的賽季裏，球員受傷本是常態，可如果就此錯過世界盃，就會讓這樣的不幸又增添幾分遺憾。熱門球隊中，巴西隊算得上「重災區」，除了艾達米列達奧（Eder Militao）和洛迪高高斯（Rodrygo Goes）兩位中堅力量，小將艾斯迪華奧（Estêvão）也不得不將世界盃夢想寄希望於4年後。法國隊的艾基迪基（Hugo Ekitike）、西班牙隊的盧比斯（Fermin Lopez）、德國隊的基拿比（Serge Gnabry）……這些耳熟能詳的名字，都因傷無緣世界盃。

皇馬巴西球員艾達米列達奧在比賽中受傷離場。（Getty Images）

除了身體承受的痛苦，缺席世界盃對於傷者心理上的打擊也顯而易見。熱刺隊的沙維西蒙斯（Xavi Simons）在十字韌帶斷裂後，幾乎清空了自己的社交媒體，只留下了一條關於傷情的帖文。

進入世界盃大名單，並不意味着完全「上岸」。歷史上，在備戰比賽期間因傷退出的例子同樣不少。日前，蘇格蘭隊與同為世界盃參賽隊的庫拉索隊進行了一場熱身賽。在這種雙方明顯都會「收着踢」的比賽中，拿坡里中場基莫亞（Billy Gilmour）還是膝蓋受傷。蘇格蘭隊上一次參加世界盃是在1998年，當時基莫亞尚未出生，他無奈地表示：

此刻我百感交集，難以用言語形容心情。距離踏上世界盃賽場這個兒時夢想近在咫尺，傷病卻無情奪走了這個機會，我實在難以接受這個殘酷的結果。

相比於無緣參賽的失意者，不少球員雖然入選，但也要帶傷作戰，其中不乏多位受關注的球星。即將第六次參加世界盃的美斯（Lionel Messi）就在5月的聯賽中被診斷為「左腿肌肉疲勞引起的負荷過重」，復出時間未定。

克羅地亞老將莫迪歷（Luka Modric）在聯賽比賽中面部骨折，世界盃期間可能要戴着面具出場。耶馬（Lamine Yamal）自4月受傷後再也沒有登場亮相，儘管恢復順利，但能否趕上西班牙隊的世界盃首戰仍沒有定論。好不容易趕上世界盃末班車的尼馬（Neymar），在5月底遭遇小腿二級損傷，大概率缺戰巴西隊首場與摩洛哥隊的關鍵較量。

克羅地亞老將莫迪歷面部受傷過程：

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如何保護球員，涉及球會與國家隊的博弈。去年秋天，「大巴黎」與法國足協就奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）傷情的交涉堪比一齣肥皂劇。在上賽季意甲關乎科木隊歐聯資格的最後一輪聯賽中，科木認為陣中核心、之前遭遇傷病的尼高柏斯（Nico Paz）具備出場條件，但阿根廷隊還是希望能避免風險讓其休息。經反覆溝通，雪藏了尼高柏斯的科木最終還是歷史性地獲得歐聯資格。同樣是意甲最後一輪，早早鎖定聯賽冠軍的國際米蘭非常「識趣」地給查漢奴古（Hakan Calhanoglu）、杜費斯（Denzel Dumfries）等各國家隊主力提前「放了假」。

法國球員奥士文尼迪比利。（Getty Images）

放眼本屆世界盃，擴軍讓賽程更長，加上高温天氣和三國舉辦帶來的長途跋涉，球員在此期間依舊面臨不小的傷病隱患。在距世界盃開賽不足10天的情況下，球員儘快恢復身體、做好體能儲備十分關鍵。對他們而言，這就是一場與時間的賽跑。

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