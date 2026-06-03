世界盃2026．F組分析｜日本硬撼荷蘭　突尼西亞上屆曾勝法國

【足球】世界盃F組看點十足，匯聚了三度闖入世界盃決賽的荷蘭、屢屢給強隊製造麻煩的日本、講求整體配合的瑞典，以及作風頑強、難以應付的突尼西亞。



四支球隊背景與比賽風格各異，也讓小組形勢更添變數。在實力相對接近的情況下，戰術執行、防守穩定性，以及球員關鍵時刻的發揮，預計將成為決定誰能挺進淘汰賽的關鍵。

荷蘭：大賽表現穩定 全攻全守技術流

荷蘭足球隊。（Getty Images）

荷蘭在國際大賽中的穩定表現以及陣容深度，使他們通常被視為出線熱門。「橙衣軍團」長期以來被視為歐洲最強的足球國家之一，在各大聯賽也有表現出色的球員。

荷蘭在1934年首次參加世界盃，並在1970年代真正打響名號。他們曾三次（1974年、1978年和2010年）闖入世界盃決賽，只是都遺憾地與冠軍失之交臂。

荷蘭足球以技術能力與流暢進攻著稱，他們的核心理念源自「全攻全守」（Total Football）體系，這是荷蘭足球最有辨識度的標籤——把球員從固定位置裏解放出來，進攻時像一台機器一起往前推，防守時迅速回收成一張網。

荷蘭男足隊長雲迪積克。（Getty Images）

荷蘭的後防核心是利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk），身為中場的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong） 會負責串聯進攻，而頭號射手迪比（Memphis Depay） 和加普（Cody Gakpo）則是進攻端關鍵人物。

這是63歲的朗奴高文（Ronald Koeman） 首次以主帥身份帶領球隊參加世界盃，或許也是他的最後一次。若能以小組頭名出線則淘汰賽路徑平坦，小組第二的話就可能早早遇上奪冠熱門之一的巴西。

日本：穩定在小組賽製造威脅

日本足球隊。（Getty Images）

「東瀛武士」日本是一支紀律嚴明、組織性強的球隊，只要發揮穩定，就有能力在小組賽給各隊製造威脅。他們在1998年首次躋身世界盃，此後每屆賽事均成功搭上列車。

這是日本連續第八次參加世界盃，他們在外圍賽表現不俗，16場比賽中攻入54球、僅丟三球，展現出統治級表現。

友誼賽方面，日本也有出色表現，他們近期以1：0分別擊敗蘇格蘭和英格蘭，意味着他們具備限制高水平對手、製造冷門的能力。在2022年卡塔爾世界盃中，主帥森保一帶領的「藍武士」就擊敗西班牙和德國，以小組首名出線。

日本中場久保建英。（Getty Images）

中場久保建英擅長尋找空間並創造機會， 遠藤航負責保護防線並維持平衡。但他們缺少一名世界級中鋒，主力翼鋒三笘薰因傷缺陣，進一步削弱球隊前場攻擊力。

日本隊的整體實力雖然依舊穩健，但與世界頂級強隊相比，他們在攻防兩端的火力與壓制力仍略顯不足，從小組賽突圍是基本目標，但比較難走得更遠。

瑞典：刻在基因裏的黑馬本色

瑞典足球隊。（Getty Images）

瑞典能夠參加世界盃可用「死裏逃生」這四個字形容。他們在世界盃外圍賽歐洲區一勝難求，積兩分小組墊底——就在眾人以為他們無緣世界盃時，他們卻在附加賽連續淘汰烏克蘭和波蘭，拿到了世界盃門票。

這是瑞典時隔八年重返世界盃，他們是F組四隊中世界盃歷史底藴僅次於荷蘭的存在，最好成績是亞軍。

在利物浦效力的伊沙克（Alexander Isak）和在阿仙奴的約基利斯（Viktor Gyökeres） 是他們的鋒線雙刃。隊長連迪路夫（Victor Lindelöf）在曼聯和阿士東維拉積累的豐富大賽經驗，是整條後防線上的核心。

瑞典前鋒伊沙克。（Getty Images）

2002年世界盃，瑞典賽和阿根廷及英格蘭，拿到出線權；2018年世界盃，他們與德國、墨西哥、韓國同組，最終力壓其他三隊以首名出線，一路殺進八強。

瑞典從來就不是小組出線的頭號熱門，但誰想從他們身上拿到三分，都得先掉一層皮。

突尼西亞：盼撕掉小組賽出局標籤

突尼西亞足球隊。（Getty Images）

突尼西亞常被視為「難纏型」球隊，他們強調組織性、防守穩定，往往能夠讓對手陷入苦戰。

1978年世界盃賽，突尼西亞作為非洲區唯一代表首次亮相，他們以3：1擊敗墨西哥，成為第一支在世界盃上贏球的非洲球隊。

直到2026年，即使突尼西亞已六次闖入世界盃，但他們始終未能捅破世界盃小組出線這層紙。最接近出線的一次是2022年世界盃，他們在小組賽末戰以1：0擊敗衛冕冠軍法國，但因同組的澳洲擊敗丹麥，因此他們仍止步於小組賽。

第七次參加世界盃，突尼西亞希望能撕掉「從未出線」這個標籤。

突尼西亞前鋒賴恩伊路美。（Getty Images）

主帥大膽在鋒線上讓21歲的Khalil Ayari和18歲的賴恩伊路美（Rayan Elloumi）入選。

賽程安排上，突尼西亞首戰瑞典，次戰日本，末戰荷蘭。首戰瑞典是他們必須拿分的生死戰——若能保證對陣瑞典和日本時都能搶分，末戰荷蘭的壓力將大大減輕，且看他們屆時能否打破六屆世界盃止步小組賽魔咒。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】