跑鞋推薦2026｜鄭文皓首試ASICS GEL-KAYANO 33 有利長課尾段加速

跑鞋市場沒有因為長跑休季而「交投淡靜」，ASICS為旗艦緩震跑鞋GEL-KAYANO 33帶來一波大革新，男子半馬U20香港紀錄保持者鄭文皓首次穿上GEL-KAYANO系練跑，他認為今代的雙層中底物料加強跑鞋回彈，非常適合尾段加速的長課訓練。



GEL-KAYANO 33於6月1日全球上市，香港以巡迴各大商場的「跑者升級站」展開宣傳攻勢，第一站是灣仔合和商場，「升級站」設有三大互動專區，讓跑者體驗GEL-KAYANO 33的性能。

跑鞋推薦2026｜香港U20半馬紀錄保持者鄭文皓，今年正式加入ASICS旗下。（公關提供）

由第一代的GEL-KAYANO TRAINER於1993年誕生，這個型號在33年後繼續推陳出新，今代最大改變在於中底設定，由單一物料變成雙層設計。

GEL-KAYANO的中底到第27代仍較實淨（物料為FLYTEFOAM PROPEL），到第28代的FF BLAST開始加強回彈，之後的FF BLAST+由第29代用到第32代，第33代將變成雙層物料：中底上層為輕量、柔軟且回彈力強的FF BLAST MAX，下層則是相對穩定的穩定的FF BLAST+。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33中底由單層物料改為雙層物料。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 32與GEL-KAYANO 33的中底大有分別。（官網圖片）

今年正式加入ASICS旗下的鄭文皓，首次以GEL-KAYANO 33練跑。他說，之前只曾穿上GEL-KAYANO 32原地踏步，由於他體重較輕，GEL-KAYANO 32對他來說稍硬，「身體要夠重才『踩得較深』，充分感受中底效能」，所以GEL-KAYANO 33的全新中底比較適合他。

「穿上腳踩了幾步，感覺跑鞋比較輕巧，而且中底回彈比上一代更強，跑起來步履更爽。」GEL-KAYANO系列多年來都是「長課王者」，來到第33代，鄭文皓認為跑鞋更能將長課升級，「GEL-KAYANO 33非常適合長課加速，例如20公里長課，我的步速是『4分半』，跑到16公里，我會漸漸加速到『3分尾』，GEL-KAYANO 33的回彈中底一定『幫到手』」。

鄭文皓稍後將到澳洲出戰黃金海岸馬拉松半馬，繼續為未來全職跑步生涯準備。

跑鞋推薦2026｜鄭文皓喜歡GEL-KAYANO 33的回彈力，適合在長課尾段加速。（公關提供）

除了中底大革新，GEL-KAYANO 33的引導系統亦由以往4D GUIDANCE升級為FLUIDSUPPORT科技，配合跑步時的步履擺動，協助跑者由腳跟着地到腳趾蹬起的重心過渡與轉換。至於ASICS王牌緩震物料PureGEL，今代完全內嵌於中底，吸走跑步時的衝力；鞋面的工程網布亦重新設計，比上一代更透氣舒適。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33升級為FLUIDSUPPORT科技。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33採用全新引導系統。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33的鞋面工程網布比上一代升級，更加透氣。（官網圖片）