世界盃2026｜單場3紅未算誇　20年前決賽周創最紅歷史單場4人被逐

今屆美加墨世界盃周五凌晨拉開戰幔，東道主之一的墨西哥於揭幕戰以2：0輕取南非，捱更抵夜觀戰的球迷在「恰眼瞓」之際，3張紅牌正好有「提神」功效。「咁都畀紅牌？」相信是大多數人的觀感，更重要是，執法尺度若以今仗為基準，今屆賽事恐怕會打破2006年一屆發出28面紅牌的紀錄。



南非中場耶耶薛度利在49分鐘從後踢跌單刀的對手，取得今屆賽事首面紅牌。

南非中場耶耶薛度利（Yaya Sithole）在49分鐘從後踢跌單刀的對手，此紅牌無可爭議，但84分鐘南非後備球員薛華尼（Themba Zwane）在走位時拉跌墨西哥球員，VAR認為此是暴力犯規，球證Wilton Sampaio看了慢鏡良久，卒之補發紅牌。

南非後備球員薛華尼走位時拉跌墨西哥球員，VAR認為此是暴力犯規，被球證補發紅牌，成今仗第二位領紅球員。（路透社）

到了補時階段，墨西哥中堅施薩蒙迪斯（César Montes）在右路禁區邊踢跌準備盤球突入的南非球員；ITV旁述員Ally McCoist當時的評論是：「雖然我不想這麼形容，但這是一記漂亮的犯規（good foul）。」可是當球證Wilton Sampaio拔出紅牌時，他無奈地補上一句「原來也沒那麼好」。

墨西哥中堅施薩蒙迪斯補時階段領紅，成今仗第三人被逐。（路透社）

大抵大多數球迷以過往的經驗為準則，都會認同薛華尼及蒙迪斯兩記犯規，通常都只會判罰黃牌，可是球證Wilton Sampaio的執法尺度卻比一般認知要嚴得多。

姑勿論如何，3面紅牌已是定局，這也是1990年阿根廷對喀麥隆以來，揭幕戰再度有兩人或以上被逐，該仗喀麥隆有兩人被逐下卻以1：0爆冷擊敗衛冕的阿根廷。

1990年揭幕戰，喀麥隆爆冷擊敗衛冕阿根廷時有二人被逐。（Getty Images）

一場3面紅牌並不是世盃紀錄，2006年荷蘭對葡萄牙的16強賽事，雙方各有兩名球員被逐，最終葡軍加時以1：0小勝晉級；當屆有20場賽事出現紅牌，共發出了28面，是歷屆之最，當中最令人深刻是法國球王施丹在決賽一怒之下頭撞意大利中堅馬特拉斯被逐；施丹也是史上僅有兩位於世界盃史上兩度被逐的球員，另一個是喀麥隆名將桑治。

世界盃決賽周史上單場最多紅牌賽事，是2006年16強賽事葡萄牙對荷蘭，全場有四人被逐。（Getty Images）

領紅不單須停賽，甚至可能影響出線。因為今屆有48支球隊參賽，因此12隊第3名中成績最佳的8隊，仍可躋身32強淘汰賽；假如分數、得失球差、得球等都未能分出高下，便會計算「公平競技指數」，因此有兩紅在身的南非，自然陷入劣勢。