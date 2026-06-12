世界盃2026｜墨西哥對南非驚現3面紅牌　揭幕戰打破塵封36年紀錄

2026世界盃在墨西哥城阿茲特克球場正式點燃戰火，揭幕戰由A組東道主之一的墨西哥迎戰南非，未料賽事演變成紅牌多過入球的賽事。主球證全場出示3面紅牌，打破保持了36年的世界盃揭幕戰紅牌紀錄。



東道主墨西哥憑藉基洛尼斯（Julián Quiñones）於上半場9分鐘先開紀錄，加上前鋒魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）在66分鐘頂入奠定勝局的頭槌，以 2：0 順利擊敗南非，拿下開門紅。

墨西哥以2：0擊敗南非，贏下2026世界盃揭幕戰。（Getty Images）

不過，今場比賽的部分焦點被下半場的「紅牌風暴」所掩蓋。下半場49分鐘，南非中場薛度利（Yaya Sithole）因從後踢跌單刀突入的墨西哥球員，被球證直接出示紅牌驅逐，領受本屆世盃「第一紅」。

墨西哥後衛施薩蒙迪斯因破壞對方明顯得分機會被出示紅牌。（Getty Images）

下半場83分鐘，南非後備入替的中場薛華尼（Themba Zwane）爭球時揮臂擊中對手面部，被認定為暴力動作，經VAR介入後被出示紅牌趕出場，南非剩餘9人作賽。下半場補時階段，墨西哥後衛施薩蒙迪斯（César Montes）在防守對手反擊時作出了突擊攔截，被球證認定破壞明顯入球機會，同樣領紅被逐。

巴西裁判今場出示了三張紅牌，創下揭幕戰之最。（Getty Images）

這場比賽驚現3面紅牌，直接刷新了世界盃歷史上「最紅揭幕戰」的紀錄。此前，這項紀錄由1990年世界盃揭幕戰保持，當時喀麥隆以1：0爆冷擊敗衛冕阿根廷的賽事中，喀麥隆的簡拿比耶（André Kana-Biyik）和馬星（Benjamin Massing）先後被逐。時隔36年，美加墨世界盃首場賽事就將這一紀錄推向新高。

1990年揭幕戰，喀麥隆爆冷擊敗衛冕阿根廷時有二人被逐。（Getty Images）

揭幕戰出現3紅實屬罕見，在世界盃源遠流長的歷史長河中，單場3紅亦可列入歷史第二位。根據數據統計，世界盃歷史上單場紅牌最高紀錄由2006年葡萄牙對荷蘭時所保持，當時雙方全場共領受了驚人的4面紅，兩隊各2人被逐。其餘則有5場比賽產生3面紅牌，分別為1938年捷克對巴西、1954年匈牙利對巴西、1998年南非對丹麥、2006年意大利對美國以及2006年克羅地亞對澳洲。