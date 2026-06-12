世界盃2026｜揭幕戰墨西哥兩球輕取南非　占美尼斯攻入世盃處子球

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）本港時間6月12日迎來揭幕戰，由主辦國墨西哥迎戰南非。墨西哥憑藉兩名前鋒基洛尼斯（Julián Quiñones）與占美尼斯（Raúl Jiménez）上下半場各入一球，最終以2球輕取對手，主場旗開得勝。賽後以3分暫居A組榜首。



揭幕戰在可容納87,523名球迷的墨西哥城阿茲特克球場（Estadio Azteca）舉行。

墨西哥一開波就採取主動，來到上半場9分鐘，南非在後場出現致命失誤。墨西哥中場利拿（Érik Lira）搶走對方後衛腳下球後，傳球給基洛尼斯（Julián Quiñones），後者帶波到禁區頂勁射破網。墨西哥領先1：0。

2026年6月11日，世界盃揭幕戰，A組的墨西哥主場對南非，圖為墨西哥前鋒基洛尼斯（Julián Quiñones，右）為球隊射入首個入球瞬間。（Reuters）

基洛尼斯其後有機會增添紀錄，可惜在射門射中門柱。墨西哥領先一球入更衣室。

去到49分鐘，墨西哥前鋒有單刀機會，南非中場薛度利（Yaya Sithole）從後踢跌對手領紅牌下場。

來到67分鐘，得勢不饒人的墨西哥再入一球，艾華拉度（Roberto Alvarado）右路傳中，占美尼斯（Raúl Jiménez）伏兵門前，用頭槌攻入其代表墨西哥在世界盃的首個入球。

大勢已去的南非去到84分鐘再損兵折將，中場薛華尼（Themba Zwane）被球證認定故意擊打對手被紅牌罰離場。

2026年6月11日，世界盃揭幕戰，墨西哥對南非，圖為墨西哥後衛施薩蒙迪斯（César Montes，中）在禁區外踢跌南非前鋒梅達奧（Khuliso Mudau，右），被球證紅牌罰離場。

戰至92分鐘，墨西哥後衛施薩蒙迪斯（César Montes）在禁區外踢跌南非前鋒梅達奧（Khuliso Mudau），被球證紅牌罰離場。史上首次在揭幕戰出現3張紅牌，打破1990年揭幕戰阿根廷對喀麥隆出現兩面紅牌的紀錄。墨西哥最終以2：0鎖定勝局，今屆旗開得勝。