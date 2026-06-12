美國對巴拉圭2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，美國對巴拉圭於6月13日香港時間上午9時，於美國洛杉磯索菲體育場（SoFi Stadium）舉行，Now 618/616直播播放。
美國對巴拉圭直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月13日上午9時
組別：Ｄ
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
24 馬特費斯（Matt Freese）
25 基斯巴迪（Chris Brady）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
19 夏治胡禮（Haji Wright）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF）
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
13 祖斯簡拿利（José Canale）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
17 艾真度甘馬拉（Kaku）
18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）