足球｜中泰友賽互交白卷　國足佔壓倒性優勢　射門24次惜未能破網

【足球】中國男足周二（9日）晚上，在一場佔壓倒性優勢卻未能取得入球的比賽中，以0：0賽和泰國。



這場國際友誼賽是主教練邵佳一執掌國足教鞭後的主場處子戰，在前一天（8日）的賽前記者會上他表示全隊將全力爭勝。比賽進程也詮釋了這一點，整場比賽中國隊24次射門，6次中龍，控球率達到了66%；泰國隊全場僅有3次射門，無一射正。

本場比賽中國隊射門次數多達24次。（新華社）

國足友誼賽主場對陣泰國０：０互交白卷：

+ 7

開場第3分鐘，林良銘右路高速突破後送出低飛傳中，張玉寧包抄外腳背撞射中柱彈出。此後中國隊憑藉邊線衝擊和角球持續施壓，上半場射門數就達兩位數，而泰國隊僅有一次射門。

換邊再戰，國足延續上半場的高位壓迫與兩翼傳中思路。邵佳一在第60分鐘換上王鈺棟加強了左路進攻後，又在第75分鐘同時換上拜合拉木和毛偉傑，維持中國在邊路的優勢。但無論如何進攻，中國隊始終無法敲開泰國門將沙拉龍的十指關。

在這場悶平的比賽中，賽前儀式成為另一個焦點——現場為武磊舉辦了國家隊百場紀念活動。比賽第7分鐘，球迷在看台上用燈光打出了拼音「WULEI」。當武磊在第86分鐘登場時，全場爆發出熱烈歡呼。在補時階段，泰國隊門將出擊解圍失誤，武磊遠距離笠射空門斜出。

國足球員武磊（右）獲頒國家隊百場紀念獎盃。（新華社）

邵佳一賽後表示，本場比賽無論進攻還是防守，球員們都表現出很強的專注力，幾乎沒有給對手打反擊的機會，在有限的集訓時間裏已經做得很好。

應該說（今年）第三期國家隊的集訓，我對這些隊員都非常滿意。他們在每一期集訓表現出的態度和執行力，以及他們在比賽當中的發揮我覺得都非常好，他們都是在百分百按照教練的要求在做。

國足本期集訓表現出色 另一場友誼賽以2：1擊敗新加坡：