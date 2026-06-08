名古屋亞運｜中國跳水項目選拔賽　陳芋汐陳藝文等老將暫時領先

中國跳水隊的名古屋亞運選拔賽，首站比賽於6月5日至7日在國家體育總局訓練局跳水館舉行，陳芋汐、陳藝文、王宗源等老將在單人項目領先。



【本文轉載自新華網】

本次選拔賽成績是國家隊確定亞運會參賽陣容的重要依據，設男子和女子3米彈板、10米高台、雙人3米跳板、雙人10米高台等共8個小項。參賽運動員將經過兩站賽事，憑藉總積分競爭大名單入選資格。

陳芋汐女子10米台奪冠。（中國游泳協會官網）

女子方面，陳藝文以363.95分獲得3米板冠軍，陳佳、林珊分列第二、三名；陳芋汐以407.60分女子10米台奪冠，袁卿澄、盧為分別獲得亞軍、季軍。陳藝文搭檔陳佳獲得女雙3米板冠軍，陳芋汐搭檔盧為獲得女雙10米台冠軍。

第三次備戰亞運會，陳藝文表示，長遠目標是在奧運賽場交出好成績；短期備戰亞運會，重心放在打磨基本功。

備戰流程我都很熟悉，相當於把過往的備戰之路再走一遍，但（由於年齡增長）新周期遇到的困難和挑戰和從前完全不同，接下來會注重動作細節、夯實基本功，同步做好體能儲備和身體養護，避免傷病反覆。

男子方面，王宗源以543.65分獲得男子3米板冠軍，鄭九源、林恆諾分獲第二、三名；練俊傑以525.55分獲得男子10米台冠軍，趙仁杰、白鈺鳴緊隨其後。王宗源搭檔鄭九源獲得男雙3米板冠軍，楊志豪搭檔趙仁杰獲得男雙10米台冠軍。

王宗源（右）搭檔鄭九源獲得男雙3米板冠軍。（中國游泳協會官網）

本次選拔賽湧現出許多年輕選手。面對挑戰，王宗源在賽後表示：

前兩個奧運周期年紀輕，沒有顧慮、拼勁十足。步入新周期，年齡增長，我要求自己上每一堂訓練課都目標明確，清楚單次訓練要達成什麼效果，完成既定訓練目標後再結束訓練或是更換練習內容。體能是現階段重中之重，沒法像年輕時每天滿負荷訓練，一周能保質保量練四到五天，對我而言就是進步。我也會不忘初心，努力找回曾經巔峰時期的競技狀態。

王宗源奪得男子3米板冠軍。（中國游泳協會官網）

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