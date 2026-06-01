乒乓球｜樊振東德甲決賽獨取兩分　助球會奪聯賽冠軍加冕三冠王

2026年德國乒乓球甲級聯賽四強賽31日在法蘭克福落幕。中國名將樊振東在決賽中獨得兩分，幫助薩爾布呂肯球會（FC Saarbrücken-TT）以3：1擊敗德國乒壇傳統勁旅杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf），奪得本賽季聯賽冠軍，並成就該球會歷史上首個「三冠王」。



本場決賽中，樊振東率先出場，以3：1戰勝德國選手邱黨，為薩爾布呂肯拿下第一分。隨後，約基治（Darko Jorgic）以0：3不敵美國選手卡納克（Kanak Jha），雙方大比分戰成1：1。第三盤，佛朗西斯加（Patrick Franziska）以3：1擊敗瑞典名將安頓卡爾保（Anton Källberg），幫助薩爾布呂肯再度領先。第四盤，樊振東再次登場，在與卡納克的較量中經過五局苦戰，以3：2取勝，為球隊鎖定冠軍。

薩爾布呂肯球會奪得本賽季聯賽冠軍。（IG@fcs_tischtennis）

樊振東代表薩爾布呂肯在德甲決賽場上表現：

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準決賽中，薩爾布呂肯以3：1擊敗雲達不來梅（SV Werder Bremen），樊振東同樣獨得兩分。決賽中再次兩度建功後，樊振東在本屆四強賽中四次出場全部獲勝，成為球隊奪冠的關鍵人物。

樊振東本賽季加盟薩爾布呂肯，是德國乒乓球聯賽近年來最受關注的引援之一。作為奧運會男單冠軍和前世界排名第一的中國名將，他的到來顯著提升了德甲乒乓球聯賽在中國乃至國際乒壇的關注度。德國乒乓球甲級聯賽官網此前表示，樊振東加盟後迅速在當地引發「乒乓熱」，吸引了大量來自中國的新球迷關注該聯賽。

薩爾布呂肯球會的中國運動員樊振東。（新華社）

這也是樊振東代表薩爾布呂肯的最後一場比賽。此前，薩爾布呂肯已獲得德國盃冠軍和歐洲乒乓球冠軍聯賽冠軍，此番再奪德甲聯賽冠軍，完成隊史首次單賽季三冠壯舉。樊振東則在加盟薩爾布呂肯的首個賽季，隨隊奪得德國盃、歐冠和德甲聯賽三項冠軍，為個人在德甲的首個賽季畫上圓滿句號。

根據杜塞爾多夫球會此前公布的消息，樊振東將於7月1日從薩爾布呂肯轉投杜塞爾多夫，並與該球會簽約一個賽季，代表球隊參加2026/27賽季比賽。這也讓本場決賽更具戲劇性——樊振東在告別戰中率領薩爾布呂肯擊敗的正是自己下賽季即將加盟的球隊。

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