世界盃2026｜美國開幕禮掀高潮　LISA創歷史Katy Perry銀裙壓軸

萬眾矚目的2026年世界盃（World Cup 2026）美國開幕禮，於今日（6月13日）早上正式上演。作為美墨加三國聯辦的「開幕三部曲」的最終章，這場盛會選址在加州洛杉磯的SoFi體育場（SoFi Stadium）舉行。

在東道主美國迎戰巴拉圭的揭幕戰前，樂壇天后Katy Perry與韓國天團BLACKPINK成員LISA領銜一眾國際巨星帶來震撼演出，為球迷獻上一場星光熠熠的視聽盛宴。



Future與Tyla合唱《Game Time》帶動全場氣氛。（路透社）

街頭足球交織Hip-Hop狂熱

承辦本屆最後一場開幕禮的SoFi體育場，以其標誌性的半透明ETFE天幕聞名，現場可容納約70240名觀眾。開幕禮由一段氣勢磅礡的鼓樂隊表演拉開序幕，期間更有街頭足球員在場地中央大演華麗腳法，炒熱全場氣氛。隨後，Hip-hop歌手Future與南非小天后Tyla打頭陣登場，聯袂演繹熱爆單曲《Game Time》，正式燃點現場高潮。

LISA成首位K-Pop女藝人登世界盃舞台

全場的另一個高潮，落在球場中央的巨型大力神盃前。BLACKPINK成員LISA、巴西流行天后Anitta以及尼日利亞歌手Rema強勢登場，三人活力四射地帶來了2026年世界盃官方單曲《Goals》的現場首演。

《Goals》完美融合了K-Pop、拉丁流行樂與非洲流行節奏等多國音樂元素。備受全球樂迷關注的 LISA，在這次國際級大騷中展現出頂級偶像的實力，憑藉游刃有餘的現場唱跳功架與穩健台風，完成了現場爆發力十足的演出，她亦因此正式成為史上首位在世界盃開幕禮上表演的K-Pop女藝人。

Katy Perry銀裙壓軸獻唱

在短暫而熱烈的流行音樂派對後，現場迎來了莊嚴的儀式環節，本屆賽事參賽的48支國家隊旗幟浩浩蕩蕩進場，在場內迎風飄揚。

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隨後有加州本土出身的國際巨星Katy Perry擔任壓軸表演嘉賓。她身穿一襲閃耀奪目的訂製銀色禮服登場，與來自挪威的10歲小歌手Tius Sandberg共同獻唱勵志歌曲《Wonder》。這首歌曲也是兩人最初合作錄製的作品，這段跨世代的動人合唱不僅展現了音樂的傳承，二人溫暖的歌聲更將現場氣氛推向高潮，為這場橫跨三國的世界盃開幕慶典畫上了圓滿而感動的句號。