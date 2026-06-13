世界盃2026｜加拿大取史上第1分　零分球隊中尚有5隊有望今屆開齋

世界盃2026主辦國之一加拿大首戰憑下半場末段前鋒拿連（Cyle Larin）燙射得手，1：1逼和波斯尼亞，取得隊史征戰世盃3屆以來第一分。隨加拿大成功實現「零的突破」，現時世界盃史上參賽過球隊而又得零分的僅餘10隊。

當中仍有5隊今屆打入決賽周，有機會步加國後塵實現突破。



加拿大成功拿到隊史在世界盃上首個積分。（路透社）

對於很多國家來說，能打入世界盃決賽周舞台已不容易，要搶分更是難上加難。繼剛仗加拿大退出「零分會籍」後，目前還剩下剛果民主共和國（1974年以扎伊爾Zaire名義參賽）、海地、巴拿馬、卡塔爾、伊拉克、薩爾瓦多、中國、阿聯酋、印尼（1938年以荷屬東印度Dutch East Indies名義參賽）、多哥，共10支球隊未取得過世界盃積分。

曾參加世界盃決賽周的球隊中，目前僅餘下10隊一分未取：

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當中以中北美洲的薩爾瓦多最為悲情，歷史上兩度入圍（1970年、1982年），兩屆賽事6戰全敗，得0分之餘，只能攻入1球失掉22球，至今仍在歷屆參賽國的「榜尾」。而熟悉的中國隊，在2002年韓日世界盃3戰全敗吞9蛋，亦是「一球未進、一分難求」的成員之一。

薩爾瓦多最悲情，在1982年以1：10不敵匈牙利，創下世界盃最大比數落敗紀錄。（Getty Images）

隨着世界盃擴軍至48支球隊，令不少昔日弱旅重燃希望。「零積分」10支球隊中，有5隊殺入今屆決賽周，包括卡塔爾、海地、伊拉克、剛果民主共和國、巴拿馬，他們仍有望在本屆實現突破。

世界盃上零分球隊，10舊部4新軍。（wikipedia）

今屆另有4支世界盃新軍，包括佛得角、庫拉索、約旦和烏茲別克，亦有望在本屆衝擊隊史上世界盃第一分。