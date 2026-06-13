世界盃2026｜加拿大取史上第1分 零分球隊中尚有5隊有望今屆開齋
撰文：胡卉忻
出版：更新：
世界盃2026主辦國之一加拿大首戰憑下半場末段前鋒拿連（Cyle Larin）燙射得手，1：1逼和波斯尼亞，取得隊史征戰世盃3屆以來第一分。隨加拿大成功實現「零的突破」，現時世界盃史上參賽過球隊而又得零分的僅餘10隊。
當中仍有5隊今屆打入決賽周，有機會步加國後塵實現突破。
對於很多國家來說，能打入世界盃決賽周舞台已不容易，要搶分更是難上加難。繼剛仗加拿大退出「零分會籍」後，目前還剩下剛果民主共和國（1974年以扎伊爾Zaire名義參賽）、海地、巴拿馬、卡塔爾、伊拉克、薩爾瓦多、中國、阿聯酋、印尼（1938年以荷屬東印度Dutch East Indies名義參賽）、多哥，共10支球隊未取得過世界盃積分。
曾參加世界盃決賽周的球隊中，目前僅餘下10隊一分未取：
+5
當中以中北美洲的薩爾瓦多最為悲情，歷史上兩度入圍（1970年、1982年），兩屆賽事6戰全敗，得0分之餘，只能攻入1球失掉22球，至今仍在歷屆參賽國的「榜尾」。而熟悉的中國隊，在2002年韓日世界盃3戰全敗吞9蛋，亦是「一球未進、一分難求」的成員之一。
隨着世界盃擴軍至48支球隊，令不少昔日弱旅重燃希望。「零積分」10支球隊中，有5隊殺入今屆決賽周，包括卡塔爾、海地、伊拉克、剛果民主共和國、巴拿馬，他們仍有望在本屆實現突破。
今屆另有4支世界盃新軍，包括佛得角、庫拉索、約旦和烏茲別克，亦有望在本屆衝擊隊史上世界盃第一分。
世界盃2026｜加納中場柏迪性侵官司在身 加拿大拒批簽證首戰缺陣世界盃｜灣仔私家車遇截查 男司機「吹爆波」涉醉駕被捕世界盃2026｜加拿大1：1逼和波斯尼亞 取得分組賽第一分世界盃最美風景｜Karina、Winter與權恩妃現場撐韓國隊贏波｜有片世界盃2026｜加拿大開幕禮登場 Michael Bublé與一眾歌手獻唱世界盃｜日本國腳佐野海舟曾涉性侵 赴墨西哥集訓時網現警惕貼文胡禮菲臘斯期望夏天與曼城再訪港 冀拉舒福特世界盃證身價世界盃｜伊朗職員被拒入境 集訓地臨時變更 球員陷內憂外患困局世界盃2026｜內地百萬網紅睇開幕 落地墨西哥半小時遭槍抵頭洗劫世界盃2026直播｜香港144間酒吧/餐廳/茶樓/茶記免費睇波＋賽程表