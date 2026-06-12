世界盃2026｜中國球迷赴墨西哥觀賽遇持槍搶劫　駐墨使館提3要點

多名專程前往墨西哥觀看世界盃的中國遊客，日前在墨西哥城國際機場周邊道路遇劫，有當事人於社交平台發布影片親身講述驚險過程，畫面可見其額頭被槍械壓至留下清晰紅印。

事發後，中國駐墨西哥使領館迅速介入事件，督促當地警方偵破案件。針對此次突發事件，使領館隨即向中國旅客發出三大安全防禦要點。



世界盃2026（World Cup 2026）首個開幕禮2026年6月11日在墨西哥首都墨西哥城舉行，48隊參賽國旗手陸續進場。（Getty Images）

世界盃2026（World Cup 2026）首個開幕禮2026年6月11日在墨西哥首都墨西哥城舉行。（網上圖片）

抵墨半小時即遇劫 槍抵頭留深紅痕印

遭遇搶劫的中國遊客在社交平台上發佈影片親身講述，於墨西哥時間6月10日凌晨，他抵達墨西哥僅半小時，就在路邊遭遇飛車黨持槍搶劫，不法分子用槍支抵住他的頭部，當場搶走隨行的貴重物品包括隨身背包、電腦、現金及名錶等。影片畫面顯示，受害人額頭因被槍械抵壓，留下清晰的紅色壓痕，此次突發搶劫過程驚險，令當事人身心受創，財產損失慘重。

當事人表示抵達墨西哥僅半小時，就在路邊遭遇飛車黨持槍搶劫，不法分子用槍支抵住他的頭部，當場搶走隨行的貴重物品。（網上影片截圖）

影片畫面顯示，受害人額頭因被槍械抵壓，留下了清晰的紅色壓痕。（網上影片截圖）

影片畫面顯示，受害人額頭因被槍械抵壓，留下了清晰的紅色壓痕。（網上影片截圖）

使館就突發搶劫事件作緊急交涉

獲悉有中國公民遇劫後，中國駐墨西哥使領館即時與墨西哥官方相關部門交涉，正式表達中方關切，使館向墨方提出明確要求，督促當地警方全力偵辦此次持槍搶劫案件，盡快查明案情緝拿涉案人員，此外，使館亦著重要求墨西哥當地強化公共區域治安管控，採取措施保障在墨中國公民的人身與財產安全，維護公民合法權益。

世界盃揭幕戰（墨西哥隊南非）精華。（Getty Images）

看世界盃如何自保？ 使館官方3大安全防禦要點

為保障前往墨西哥觀賽及旅遊的公民出行安全，中國駐墨西哥使領館特別提出以下3大防禦要點：

1. 日常出行切勿財富外露：夜間盡量避免單獨外出。日常出行時，切勿隨身攜帶大額現金或配戴名貴首飾，避免成為歹徒目標。旅客可按需要購置旅遊保險以降低風險。

2. 證件財物必須分開存放： 護照、簽證等重要身份證明文件應與財物分開擺放，並提前準備好證件副本或電子檔備用。

3. 遇劫以人身安全為先： 萬一不幸遭遇盜搶或暴力襲擊等突發事件，必須以人身安全為首要考量，切勿與歹徒發生口角或肢體衝突。脫險後應立即撥打當地「911」報警電話，並及時聯絡中國駐墨西哥使領館尋求領事協助。