世界盃2026｜奏唱國歌兩軍全體球員齊圍中圈　FIFA：團結所有人

撰文：陳綵瑤
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獻唱國歌，不再是正選的事。
美加墨世界盃正式開鑼，國際足協（FIFA）對賽前儀式作出了重大改革，由以往只前正選11人唱國歌，今屆開始兩隊全體球員齊集中圈，參與奏唱國歌儀式，打破多年傳統。國際足協表示此次改動讓每一名球員都能感受榮耀，同時間球迷亦能更投入於這項盛事中。

國際足協改革國歌環節。（Getty Images）
國際足協改革國歌環節。（Getty Images）

打破傳統　全體球員首度參與奏國歌儀式

世界盃開鑼前，FIFA確認採用全新的奏唱國歌儀式，每支參賽隊伍的全體球員包括後備球員，需要齊集到中圈，兩軍奏唱國歌時面對面。儀式結束後，正選球員握手、合照，雙方隊長擲毫選邊等流程則不變。

國際足協會長：這是屬於球隊與場內每一個人的團結時刻

「全體球員與球證在奏國歌時，於球場中圈面對面站着，將創造一個團結、自豪和激動人心的時刻，這屬於球隊和體育場裏所有人。世界盃關乎每一名球員、球迷，全新賽前儀式正是這一理念的體現。」FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）如此表示。

國際足協指整套儀式以球迷和參賽球隊為核心打造，全新的360度環繞式儀式設計，可讓全場所有球迷獲得沉浸式享受。除了球員站位外，幅各國國旗幾乎佔據半個球場，營造震撼的視覺效果，加上經過重新設計的煙火和其他表演元素，務求現場及電視前的觀眾也能投入其中。

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