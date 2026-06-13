海地對蘇格蘭2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，海地對蘇格蘭於6月14日香港時間上午9時，於Boston Stadium場舉行，Now618/616直播播放。
海地對蘇格蘭直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月14日上午9時
組別：Ｃ
海地隊｜球員名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
12 阿歷山大皮耶（Woodensky Pierre）
23 杜維加（Josué Duverger）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
3 菲蒙斯（Keeto Thermoncy）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
13 杜克拿確斯（Duke Lacroix）
22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）
24 韋古恩斯柏加恩（Wilguens Paugain）
中場：
6 卡爾辛迪（Carl Sainté）
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
14 利華頓皮耶（Leverton Pierre）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）
26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）
前鋒：
7 戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.）
9 特根斯拿桑（Duckens Nazon）
11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
16 蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）
18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）
19 耶辛科東尼（Yassin Fortuné）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）
蘇格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 安格斯根恩（Angus Gunn）
12 利安基利（Liam Kelly）
21 哥頓（Craig Gordon）
後衛：
2 艾朗希基（Aaron Hickey）
3 安德魯羅拔臣（Andy Robertson）
5 格蘭漢尼（Grant Hanley）
6 基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）
13 積亨特利（Jack Hendry）
15 約翰蘇達亞（John Souttar）
16 多明尼希恩（Dominic Hyam）
22 尼敦柏達臣（Nathan Patterson）
24 安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）
26 史葛麥堅拿（Scott McKenna）
中場：
4 麥湯米尼（Scott McTominay）
7 約翰麥甘尼（John McGinn）
8 泰拿費查（Tyler FLETCHER）
11 賴恩基士堤（Ryan Christie）
19 李維士費格遜（Lewis Ferguson）
23 堅尼麥利安（Kenny McLean）
前鋒：
9 連當戴基斯（Lyndon Dykes）
10 查阿當斯（Ché Adams）
14 路斯史超活（Ross Stewart）
17 賓杜亞克（Ben Gannon-Doak）
18 佐治希斯（George Hirst）
20 沙基蘭（Lawrence Shankland）
25 芬尼居迪斯（Findlay Curtis）