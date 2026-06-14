海地對蘇格蘭2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
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世界盃2026，海地對蘇格蘭於6月14日香港時間上午9時，於Boston Stadium場舉行，Now618/616直播播放。
海地對蘇格蘭邊隊會贏?賽果出爐
海地0:1蘇格蘭(勝)
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海地對蘇格蘭直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月14日上午9時
組別：Ｃ
海地隊｜球員名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
中場：
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）
26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）
前鋒：
11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
蘇格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 安格斯根恩（Angus Gunn）
後衛：
2 艾朗希基（Aaron Hickey）
3 安德魯羅拔臣（Andy Robertson）
5 格蘭漢尼（Grant Hanley）
13 積亨特利（Jack Hendry）
中場：
4 麥湯米尼（Scott McTominay）
7 約翰麥甘尼（John McGinn）
19 李維士費格遜（Lewis Ferguson）
前鋒：
10 查阿當斯（Ché Adams）
17 賓杜亞克（Ben Gannon-Doak）
20 沙基蘭（Lawrence Shankland）