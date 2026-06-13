澳洲對土耳其2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，澳洲對土耳其於6月14日香港時間中午12時，於BC Place Vancouver英屬哥倫比亞體育館舉行，Now618/616直播播放。
澳洲對土耳其直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月14日中午12時
組別：Ｄ
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）
12 保羅艾素（Paul IZZO）
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）
4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
6 謝利亞（Jason GERIA）
15 佳爾查雲（Kai TREWIN）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）
21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）
9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）
10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）
11 阿華馬比爾（Awer MABIL）
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）
26 迪迪恩基（Tete YENGI）
土耳其隊｜球員名單陣容
門將：
1 根洛（Mert GUNOK）
12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
2 薛基施歷（Zeki CELIK）
3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）
4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）
13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）
18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）
20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）
25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）
中場：
5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）
6 奧簡高古（Orkun KOKCU）
10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）
16 約錫克（Ismail YUKSEK）
22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）
前鋒：
7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）
8 艾達古拿（Arda GULER）
9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）
19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）
21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）
24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）
26 簡烏孫（Can UZUN）