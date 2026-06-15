荷蘭對日本2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
出版：更新：
世界盃2026，荷蘭對日本於6月15日香港時間凌晨4:00，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
荷蘭對日本賽果
荷蘭2:2日本
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荷蘭對日本直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日凌晨4:00
組別：F
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
後衛：
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
中場
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
前鋒
11 加普（Cody Gakpo）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
24 森馬維（Crysencio Summerville）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
後衛：
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
中場：
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
11前田大然（Daizen Maeda）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
18 上田綺世（Ayase Ueda）