世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏零封西班牙　40歲新丁流下英雄淚

如果佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在以0：0悶和西班牙完場後返回更衣室時，拿起電話看看自己的IG，肯定會嚇一跳，一場波的時間，竟然漲粉過百萬？這可能難以置信過，40歲的他面對「鬥牛軍」27次射門做出7次撲救，守住清白之身，也為首次參賽的祖國取得世盃第一分。



賽前相信沒有多少人會覺得佛得角能夠守和應屆歐國盃冠軍西班牙，可能連西班牙主帥富安迪也不相信，因此他收起了拉明耶馬及尼高拉斯威廉斯兩大翼鋒，但兵多將廣的鬥牛軍還是佔壓倒性優勢，全場控球率高達72.4%，射門達27次， 其中7次命中目標，可是全部逃不過禾仙夏的十指關。

禾仙夏飛身將奧耶沙巴爾的補頂頭槌托出底線、橫身撲出了拿樸達頂向死角的頭球攻門、將費倫托利斯的近射緊緊接牢，還多次將對方的傳中或角球攻勢一一瓦解。西班牙今仗的預期入球值（xG）達1.78，但始終奈何不了40歲的「藍色鯊魚」守護神；賽後禾仙夏也獲選為賽事最佳球員。

佛得角後衛祖奧保羅摩利拿盛讚這位賽後老淚縱橫的隊友：「他絕對是傳奇。他在國家隊很久了，我們都以他為榮。其實我不時開他的玩笑，但他以40歲齡仍能在這舞台有如此的演出，證明年齡並不重要！」

佛得角門將禾仙夏一夜間成為了國家英雄。（路透社）

禾仙夏今仗第91次為佛得角披甲，參加過4屆非洲國家盃，在國內當然很有人望，但球會級別他只浪迹於安哥拉與塞浦路斯的聯賽，現時則效力葡萄牙甲組（次級聯賽）的查維斯。

年過40的禾仙夏深受隊友愛戴。（路透社）

不過，由於今仗表現出色，巴西著名網路頻道「Caze TV」在比賽途中呼籲球迷追蹤禾仙夏的IG，本來只是想幫他衝上10萬粉，但短短1分鐘粉絲數便暴漲到22萬，到完場時已突破100萬大關，至截稿時，更達到320萬，可謂一仗成名。

禾仙夏的IG一場波多了300萬追蹤者。

其IG帳「vozinha1」的Vozinha並非真名，他本名Josimar José Évora Dias，「在佛得角，根本沒有人以我的原名認識我；這暱稱是出自我的祖父母。由於父親服兵役，母親又要出外工作，所以我幾乎沒有跟父母生活過，而是由祖父母帶大」。

Vozinha翻譯為英文就是Voice；在這次世界盃，禾仙夏在龍門前指揮的聲音，果然特別嘹亮。