世界盃2026｜冠軍大熱西班牙今晚鬥佛得角　耶馬傷癒先列後備

2026年世界盃決賽周今晚深夜H組分組賽迎來奪標大熱門西班牙的首戰，這支歐國盃冠軍將於美國阿特蘭大體育場迎戰首度打入決賽周的非洲球隊佛得角。賽前全球球迷最關心的莫過於西班牙陣中的18歲「神童」耶馬（Lamine Yamal）能否趕及傷癒披甲。

主教練富安迪（Luis de la Fuente）在賽前記者會上大派定心丸，表示耶馬目前處於完美狀態。另一前線球員尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）亦已傷癒。

世界盃2026直播｜西班牙Vs佛得角｜6.16凌晨00:00 Now 618台



西班牙教練富安迪表示耶馬目前處於完美狀態。（Reuters Connect）

西班牙主帥富安迪：耶馬已具備出場條件 首仗先列後備

西班牙主帥富安迪在賽前記者會上確認，此前受大腿後膕肌傷患困擾的耶馬，目前身體狀態理想，今晚將會列入後備名單，隨時準備上陣。

西班牙主帥富安迪在賽前記者會上確認，耶馬身體狀態理想，將會列入後備名單。（Reuters Connect）

效力西甲豪門巴塞隆拿的耶馬自今年4月22日受傷後，便缺席了球會季尾多場關鍵賽事。富安迪透露，經過個多月的積極康復，醫療團隊數據顯示耶馬目前已具備出場條件：「耶馬目前處於理想狀態，雖然他目前的體能還未足以踢足90分鐘，但何時派他落場，要視乎比賽的實際形勢發展。」

富安迪指耶馬他目前的體能還未足以踢足90分鐘，但可以上場。（Reuters Connect）

尼高拉斯威廉斯同告傷癒可候命

除了耶馬之外，西班牙陣中另一前線球員尼高拉斯威廉斯亦已傷癒歸隊，並在周日的最後一課操練表現理想，今晚同樣能夠在後備席隨時候命。