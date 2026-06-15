世界盃2026｜冠軍大熱西班牙今晚鬥佛得角 耶馬傷癒先列後備
撰文：梁惋茹
出版：更新：
2026年世界盃決賽周今晚深夜H組分組賽迎來奪標大熱門西班牙的首戰，這支歐國盃冠軍將於美國阿特蘭大體育場迎戰首度打入決賽周的非洲球隊佛得角。賽前全球球迷最關心的莫過於西班牙陣中的18歲「神童」耶馬（Lamine Yamal）能否趕及傷癒披甲。
主教練富安迪（Luis de la Fuente）在賽前記者會上大派定心丸，表示耶馬目前處於完美狀態。另一前線球員尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）亦已傷癒。
世界盃2026直播｜西班牙Vs佛得角｜6.16凌晨00:00 Now 618台
西班牙主帥富安迪：耶馬已具備出場條件 首仗先列後備
西班牙主帥富安迪在賽前記者會上確認，此前受大腿後膕肌傷患困擾的耶馬，目前身體狀態理想，今晚將會列入後備名單，隨時準備上陣。
效力西甲豪門巴塞隆拿的耶馬自今年4月22日受傷後，便缺席了球會季尾多場關鍵賽事。富安迪透露，經過個多月的積極康復，醫療團隊數據顯示耶馬目前已具備出場條件：「耶馬目前處於理想狀態，雖然他目前的體能還未足以踢足90分鐘，但何時派他落場，要視乎比賽的實際形勢發展。」
尼高拉斯威廉斯同告傷癒可候命
除了耶馬之外，西班牙陣中另一前線球員尼高拉斯威廉斯亦已傷癒歸隊，並在周日的最後一課操練表現理想，今晚同樣能夠在後備席隨時候命。
世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台世界盃2026免費直播賽程 ViuTV免費播25場包括決賽 商場播足104場世界盃2026免費直播｜ViuTV 25場賽程時間｜6.17法國對塞內加爾世界盃2026懶人包︱今屆新賽制+最新直播賽程+參賽球隊/球星
世界盃2026球評｜荷蘭日本交換靈魂獻緊湊和局 兩教頭戰術皆保守世界盃2026｜森保一不滿意和局 朗奴高文斥荷媒不應低估日本世界盃2026｜葡萄牙全隊戴特製祖達手帶上陣 C朗領軍為亡友圓夢世界盃2026｜日本2：2逼和荷蘭 兩度落後臨完比賽追平世界盃2026｜科特迪瓦藉阿密特迪亞路完場前入球 絕殺厄瓜多爾世界盃2026｜德國大勝壓過巴西成史上入球最多 庫拉索取世盃首球世界盃2026｜德國首戰7：1大勝庫拉索 夏維斯梅開二度世界盃2026｜難民營出走的澳洲新英雄 20歲新星伊蘭觀達一戰成名世界盃2026｜庫拉索教練艾禾卡特成最老主帥 無懼德國揚言爆冷世界盃2026｜蘇格蘭球迷妙計智破禁酒令 轉戰海上包船開啤酒派對世界盃2026｜巴西缺尼馬對摩洛哥失分 安察洛堤淡定呼籲保持耐性世界盃2026｜英格蘭被盜裝備追回 又遇龍捲風警報公開操練腰斬世界盃2026︱VAR首用新例便理解錯誤？ 瑞士涉越位無片睇引爭議世界盃2026｜英格蘭烏龍「出賣隊長」 哈利卡尼走光照瘋傳世界盃2026｜FIFA回應韓國對捷克入座率造假疑雲 上載照片證清白世界盃2026｜孫興慜「不合比例」細腳 埋藏趾甲脫落的球王勳章世界盃2026｜名廚Gordon Ramsay探望蘇格蘭大軍 證麥湯米尼無恙