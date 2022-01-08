足球熱話｜佛得角守衛入籍的奇幻之旅　全靠意想不到渠道變國腳

佛得角（Cape Verde），是一個位處於大西洋的非洲島國，獨立前是葡萄牙殖民地，普羅球迷未必知道這個小國亦有足球隊，而佛得角國家隊將在今屆非洲國家盃亮相。

效力愛爾蘭老牌球會沙姆洛克流浪的羅拔圖盧比斯，看似與佛得角毫無關係，原來他是該國的後防主力，而他加入國家隊的經歷算得上是奇遇。



佛得角，世界排名第73位，順利打入今屆非洲國家盃決賽周，被編入A組，將與主辦國喀麥隆﹑布基納法索及埃塞俄比亞爭奪出線席位。佛得角過往兩度躋身非國盃決賽周，2013年首度參賽並殺入8強，是歷來的最佳成績。

佛得角將在香港時間今晚深夜登場，首仗與埃塞俄比亞對壘。

佛得角順利打入非國盃決賽周，將與東道主喀麥隆同列入A組。（Twitter截圖）

縱觀佛得角國家隊，不少球員在歐洲二﹑三線聯賽搵食，效力愛爾蘭的羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）是國家隊的後防主力，這名在都柏林出生的球員，曾經代表愛蘭爾出戰青年軍賽事。

盧比斯不懂葡語，為何突然「扭軚」代表佛得角？全靠他的佛得角籍父親，他在2019年正式轉籍，並首度代表佛得角出戰國際賽，在早前的世界盃非洲區外圍賽，全數正選上陣。

盧比斯曾經代表沙姆洛克流浪出戰歐霸外圍賽。（資料圖片／Getty Images）

羅拔圖盧比斯就讀大學時，建立了求職網站LinkedIn的帳戶，方便求職，就是這個戶口為未來的奇遇埋下伏線。8年後，他突然收到一個葡萄牙文的訊息，他不以為然，以為是一些垃圾訊息，所以沒有理會。9個月後，今次收到一個英文短訊，原來是由佛得角主教練傳給他，寫着：「我們試着尋找一些新球員，你有意成為佛得角國腳嗎？」盧比斯該刻才恍然大悟，原來有用途。

就像電影般的橋段就發生在盧比斯身上，他從未想過，LinkedIn可以助他成為國腳，更有一刻以為是整蠱訊息，「我發夢都沒有想過，竟然透過這途徑成為國腳，我有一刻以為這是整蠱，畢竟這種玩笑老是常出現。」

羅拔圖盧比斯2019年代表佛得角出戰，是國家隊的必然主力。（沙姆洛克流浪Twitter截圖）

只要是代表國家隊披甲，盧比斯同感自豪，一下子成為佛得角國腳，在2019年首度披甲出戰友誼賽，不諳葡語是他的一大擔心，幸好足球是世界語言，他很快便融入球隊。這名29歲的守衛在非國盃中取得佳績。盧比斯的下個目標，就是希望助佛得角打入世界盃決賽周。

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