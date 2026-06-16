世界盃2026｜卡些度「罰企」成首個受害者　一文盡睇今屆新球例

2026世界盃小組賽E組第1輪，科特迪瓦迎戰厄瓜多爾摩西斯卡些度（Moises Caicedo）因違反新規定被球證要求在邊線外罰企一分鐘，成為今屆賽事首個因此規則受罰的球員，遭網民揶揄：「世界盃新規定第一個受害者出現了」。



世界盃2026｜厄瓜多爾隊長摩西斯卡些度（前）倒地。（路透社）

2026世界盃︱新規定首個受害者 卡些度慘被「罰企」

今屆世界盃在球員受傷方面，引入新規定，當時由於卡些度倒地時間過長，球證已鳴笛讓醫護團隊進場，作身非門將球員，卡些度在場內接受治理後，必須離場一分鐘後方可重返賽場。

如此一來，已無大礙的卡些度，便要在場邊線站夠一分鐘，才可返回場區。卡些路可能對新規定不太熟悉，在場邊不滿地攤開雙手，不明白為何球證不讓他回到球場，其實已成為這項新規定的首個「受害者」。

本屆世界盃還有什麼新規定？一文速覽

2026年美加墨世界盃決賽周，國際足協（FIFA）拋出一套「規則大禮包」，除了上述有關受傷球員的新規定，還有黃牌兩度「清零」機會、球員「捂嘴」直接紅牌、VAR能糾正第二張黃牌……

球證向球員出示黃牌警告。（新華社）

1. 黃牌有多一次「洗底」機會

與往屆世界盃僅在8強賽後進行一次「黃牌清零」不同，2026年世界盃的「黃牌清零」計劃設置了兩個時間點，將漫長賽程切割為兩個黃牌累積周期，大幅降低球員停賽風險。

第一次清零：分組賽後首次「洗底」



小組賽結束後，所有參賽球員的單張黃牌記錄將自動清零，無論球員在小組賽階段吃到1張黃牌（未觸發停賽），還是因吃到2張黃牌已執行停賽處罰，清零後均將以「零黃牌」狀態進入淘汰賽階段。



需要注意的是，若球員在3場小組賽中已累積2張黃牌，將被自動停賽1場，停賽執行完畢後，黃牌記錄同樣清零，不影響後續淘汰賽的參賽資格。



第二次清零：8強後再次「洗底」

8強賽結束後「洗底」，延續以往世界盃的傳統。球員在32強、16強、8強這3場淘汰賽累積的黃牌，將在8強後歸零。



同樣地，若球員在這3場比賽中累積2張黃牌，將自動停賽1場，停賽後黃牌記錄清洗。



2.「雲尼斯奧斯條款」正式啟用 捂嘴可即時罰紅牌

今年4月，國際足協全票通過「雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）條款」，專門打擊球員捂嘴隱蔽辱罵、種族歧視、挑釁對手等行為，這項新規定從本屆世界盃開始實行。

當球員在場上發生爭執、挑釁或嘲諷對手時，若用手、胳膊或球衣捂住嘴，刻意遮掩可能存在的不當言論，球證可直接出示紅牌。

賓菲加球員比列斯甸安尼與皇馬球員雲尼斯奧斯爭執捂嘴事件：

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3. VAR視像助理球證執法升級

VAR（Video Assistant Referee） VAR視像助理球證，是足球專用術語，意指使用影像重播幫助主球證作出正確判決——VAR本身不會作出任何決定，而是幫助主球證。

VAR只有以下情形發生時，才可以介入比賽，提醒主球證：



十二碼

當比賽中出現疑似十二碼的判罰時，VAR可以通過影像重播檢查主球證十二碼判罰是否正確，以及是否遺漏可能出現的十二碼。



紅牌

當比賽中出現足以被罰紅牌的行為，VAR可提醒主球證或示意主球證看慢鏡。



入球

當比賽中出現入球，VAR需介入查看入球過程中是否存在越位、犯規等情形。這也是為什麼目前很多旁證在球員疑似越位時，會選擇先讓攻方球員完成入球，之後再通過VAR確認是否入球有效，保證比賽公平。



紅黃牌對象

當主球證對球員出示紅或黃牌時，VAR會查看是否存在對象錯誤（mistaken identity）的情況，以免發生認錯球員「畀錯牌」的烏龍事件。



2026世界盃賽場上的VAR。（路透社）

此外，VAR在今屆賽事的應用範圍會更廣泛，包括球員因為累積兩張黃牌被罰出場時，如果第二張黃牌明顯誤判，VAR可以介入協助主球證取消紅牌。

在角球、自由球等死球進攻過程中，如果進攻方在比賽恢復前出現拉扯、阻擋對手等犯規行為，VAR也有權在入球產生後進行追溯審查。換句話說，球員在禁區內的小動作會捉得更嚴，在鏡頭下難逃VAR法眼。

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