世界盃｜FIFA擬安排以巴U15賽事作開幕戰　冀以足球促進和平

國際足協（FIFA）計劃在今年9月於美國舉行的全新U15（15歲以下）錦標賽開幕戰中，安排以色列對巴勒斯坦的象徵式比賽。該賽事雖非官方U15世界盃，但開放予全部211個會員協會參加，包括目前「大國腳」仍被禁賽的俄羅斯。



據《衛報》（Guardian）6月15日報道，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一直希望以足球推動和平與全球團結。今年4月在溫哥華舉行的第76屆FIFA大會上，他曾嘗試安排巴勒斯坦足協主席拉朱布（Jibril Rajoub）與以色列足協副主席蘇萊曼（Basim Sheikh Suliman）握手，但拉朱布當場拒絕，場面尷尬。拉朱布當時表示：「我不能與以色列用來粉飾其法西斯主義和種族滅絕的人握手。」

圖為2026年6月15日，FIFA主席恩芬天奴、利比利亞球星兼前總統韋亞，以及新西蘭足總主席鮑登在洛杉磯球場觀看伊朗對新西蘭的G組首輪分組賽。（Reuters）

儘管遭遇挫敗，恩芬天奴並未放棄。他在大會上已提及該U15賽事：「我們即將舉辦一場精彩的15歲以下青少年足球錦標賽，我們將邀請所有211個國家的青少年參加，全世界的孩子們，讓我們為此努力吧。讓我們攜手合作。我承諾會全力以赴，在場的所有人都會支持你們。」

賽事舉辦地點尚未最終確定，但邁阿密被認為是可能性最大的城市。