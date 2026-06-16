世界盃｜伊朗隊主帥稱球隊再遭拒在美過夜：我們是最受壓迫的隊伍

2026世界盃G組首輪賽事6月15日結束，伊朗以2比2逼和新西蘭。外媒此前引述伊朗足總稱，伊朗隊可在賽事期間於美國過夜，不需如此前計劃般即日來回美國比賽場地及其位於墨西哥的駐地。伊朗隊主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽後在記者會上證實，球隊的確曾獲准在美過夜，但現在又突然被勒令須立即離開美國。他形容伊朗隊是本屆世界盃中「最受壓迫的隊伍」。



伊朗足協15日稍早曾向德新社（DPA）透露，伊朗隊最初雖遭拒絕，但最終仍被允在世界盃期間在美國過夜。然而，加蘭諾伊賽後卻表示球隊被勒令立即離開美國。

英國《衛報》報道，加蘭諾伊於記者會在記者會上表示：「今天比賽結束後，他們對我們說『你們必須馬上離開』......我們本應今晚留在這（美國）休息，明天中午再回去（墨西哥）。」

加蘭諾伊指，伊朗隊對此感到非常不安，認為其面臨愈來愈多的障礙。他無奈稱：「我認為我們隊是整個世界盃中最備受壓迫的球隊，我們的足協沒來，我們的媒體沒來，我們的管理層也沒來。」

2026年6月15日，美國洛杉磯，2026世界盃G組首輪賽事伊朗對決新西蘭。圖為伊朗隊主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）在熱身時段四處張望。（Reuters）

然而，加蘭諾伊在講話中未點名指，伊朗隊是遭誰勒令須立即離開美國。