世界盃2026｜柏迪瞞性侵指控遭加拿大拒簽　美國因未定罪准許入境

加納中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）因性侵指控被加拿大當局拒簽，確認無緣首戰巴拿馬的分組賽，據《BBC》報道，柏迪向加拿大當局表示從未被拘捕，亦無官司纏身，有隱瞞之嫌。



湯馬士柏迪否認被控的7項強姦罪及1項性侵罪。（路透社）

據《BBC》報道，湯馬士柏迪在2020至2026年期間被多名受害者指控7項強姦罪及1項性侵罪，他悉數否認。目前湯馬士柏迪未被定罪，正面臨英國司法調查，案件將於2027年6月開審。

涉嫌重罪兼瞞報 加拿大拒簽

加拿大法庭披露，湯馬士柏迪在申請加拿大簽證時涉嫌虛假陳述，隱瞞多項性侵指控，虛報從未被捕及被控罪。加拿大移民法明確規定，若當局有合理理由懷疑申請人涉嚴重罪行，且申請人涉嫌申報不實，即可判定其不得入境。加納政府曾為柏迪申請臨時入境許可，但渥太華聯邦法院駁回，認定拒簽程序合法合理。國際足協亦表示不會干預主辦國簽證審批事宜。

湯馬士柏迪獲批美國簽證隨隊抵達美國。（路透社）

美國因湯馬士柏迪未被定罪准許其入境

與加拿大「涉嫌重罪兼瞞報即拒簽」的立場不同，美國將「是否定罪」作為簽證審批的關鍵標準。美國海關與邊境保護局認為，湯馬士柏迪目前僅被起訴，尚未定罪，符合入境規定，因此湯馬士柏迪順利獲批簽證隨隊抵達美國，可出戰加納對英格蘭、克羅地亞的兩場美國賽區小組賽。