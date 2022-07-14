英超｜湯馬士柏迪名列阿仙奴訪美大軍　傳留英提升狀態最終成行

英超球星強姦案的嫌疑人，一直因法律問題而未有公開身分，外界猜測該名29歲球星，「熱門」之一是阿仙奴中場湯馬士柏迪。

有否現身第一課操練，缺席德國熱身賽，柏迪一舉一動都被「嚴密監控」。阿仙奴公布熱身賽美國之旅的大軍名單，柏迪榜上有名。



阿仙奴大軍已於昨晚啟程赴美，本周六（16日）起在美國舉行3場友誼賽，先是本周六對愛華頓，接着於下周三（20日）對奧蘭多城，最後於下周六（23日）對車路士。

阿仙奴官網昨晚公布33人大軍名單，柏迪榜上有名。柏迪未有赴德國出戰熱身賽，但及後熱身賽對英甲葉士域治，已有上陣，消息指他在去季末大腿有傷，近期才復操，故未有赴德。而英媒《泰晤士報》日前曾指柏迪、門將班特尼奴及前線將科拿連巴洛根會留在倫敦提升狀態，備戰新球季，結果三人都有隨隊。

湯馬士柏迪將會亮相阿仙奴美國之旅。（Getty Images）

外界猜測柏迪捲入強姦案，觀察其動態是否有異，阿仙奴隨軍記者Chris Wheatley報道柏迪赴德的消息時「彈弓手」，加上網民追蹤柏迪6月底的行蹤，都令柏迪成為「熱門」。

有關球會明示不會禁止該球員上陣。圖為阿仙奴上季最後一仗賽事。（Getty Images）

而體育媒體《The Athletic》向被捕球員的球會查詢，獲回覆指由於球員否認一切指控，又未被落案控告，故暫時不會停止該球員出賽，並指球員會保持其專業精神，如常履行球員職責，包括隨隊外訪。