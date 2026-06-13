世界盃2026｜加納中場柏迪性侵官司在身　加拿大拒批簽證首戰缺陣

2026年美加墨世界盃激戰之際，加納中場大將湯馬士柏迪（Thomas Partey）因在英國被控7項強姦罪及1項性侵罪，入境加拿大時簽證申請被拒絕，勢將錯過球隊對巴拿馬的分組賽首場賽事。



這名前效力英超阿仙奴的防守中場、現於西甲維拉利爾的加納核心湯馬士柏迪，於2025年7月被倫敦警方提控，其後在今年2月再被加控兩項強姦罪，湯馬士柏迪對以上指控均不認罪，案件計劃於明年6月開庭審理。

湯馬士柏迪此前出現在法院否認兩項新增強姦罪。（Getty Images）

由於案件仍在審理階段、未被正式定罪，湯馬士柏迪順利獲發美國簽證，得以隨加納隊進駐設於美國波士頓的大本營。然而，由於分組賽首戰將移師加拿大多倫多舉行，國際足協（FIFA）證實，加拿大拒絕了他的簽證申請，並在補充聲明中表示：「國際足協不參與主辦國的入境程序，包括簽證的審批。與以往的國際足協賽事一樣，最終由主辦國政府決定誰能獲得簽證和入境。」

加拿大移民難民及公民部發言人代表部長迪亞比（Lena Diab）就事件向傳媒發聲明指：「加拿大很榮幸成為2026年FIFA世界盃的東道主之一，並將在確保加拿大公民安全的同時，努力促成賽事的成功舉辦。加拿大一貫堅持，舉辦大型賽事不會改變加拿大的移民法。每一位申請來加拿大的人都會根據現有事實和適用法律進行單獨評估。」

因被拒入境加拿大，湯馬士柏迪將缺席加納首場分組賽比賽，但他仍可以參加次輪在波士頓舉行與英格蘭一戰，以及最後一輪在費城對克羅地亞比賽。假如加納以次名晉級，32強賽需要重返加拿大多倫多；若第三名晉級，則要到加拿大溫哥華比賽，料屆時柏迪仍會缺陣。