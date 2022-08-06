英超｜湯馬士柏迪上陣惹球迷不滿　女權組織球場上空拉橫額發聲

阿仙奴中場湯馬士柏迪早前盛傳捲入風化案，無阻這名加納國腳在英超揭幕戰披甲，並踢足全場。

阿仙奴作客鬥水晶宮的期間，球場上空出現一條「將強姦犯驅逐離場」的橫額，女權團體促請英超方面關注性暴力問題。



英超揭幕戰，阿仙奴作客水晶宮，憑馬天尼利及馬克古希的烏龍球，兩球淨勝水晶宮，新一季開個靚頭。

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英超球星強姦案上季尾鬧得沸沸揚揚，湯馬士柏迪（Thomas Partey）被猜測是嫌疑人之一，但案件暫未有進展，這名加納國腳也如常隨隊赴美戰熱身賽。揭幕戰的正陣名單，如常出現湯馬士柏迪的名字，並踢足90分鐘。

縱然風化案未有人被捕，但似乎不少球迷也認定柏迪是疑犯，當他的出現在正選陣容後，隨即惹來不少反響，部分「廠迷」不滿阿迪達的決定，直言將會噓足全場，更有球迷直指解僱柏迪。

湯馬士柏迪如常踢足全場。（Getty Images）

球賽進行時，球場上空出現一條由直升機拉起的橫額，「將強姦犯驅逐離場」（Kick Rapists Off The Pitch），原來是女權組織Level Up及部分阿仙奴球迷發起，他們希望英超方面多加關注性罪行，並對涉事球員採取更多行動。正如早前的英超球星風化案，球會未有抽起該名涉案球員，讓他如常出戰。

最近不少英超球員及名宿捲入強姦案，曼聯名將傑斯﹑曼城守衛班捷文文迪及曼聯的格連活特亦因風化案而先後惹上官非。

女權團體在球場上空拉起橫額，促請英超方面關注。（Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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