土耳其對美國2026世界盃｜免費直播/時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，土耳其對美國於6月26日香港時間上午10時，於Los Angeles Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 6.26早上7點日本對瑞典10點有免費直播世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.26土耳其對美國世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
土耳其對美國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月26日上午10時
組別：D
土耳其隊｜球員名單陣容
門將：
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
2 薛基施歷（Zeki CELIK）
13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）
中場：
5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）
6 奧簡高古（Orkun KOKCU）
前鋒：
8 艾達古拿（Arda GULER）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
後衛：
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）