世界盃｜加拿大盼艾方素戴維斯復出鬥卡塔爾　盼連贏兩場晉32強

世界盃B組首輪兩場分組賽皆踢成1：1，加拿大、波斯尼亞、瑞士和卡塔爾同樣各得一分。東道主之一加拿大將在周五（6月19日）早上對卡塔爾，波斯尼亞則與瑞士對決。



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加拿大主將艾方素戴維斯（Alphonso Davies）首戰因傷缺陣，加拿大以1：1與波斯尼亞言和，取得球隊史上的世界盃第一分。他們之前兩次參賽，同樣分組賽三戰全負出局。

加拿大隊長艾方素戴維斯（中）。（路透社）

世界盃B組首輪加拿大與波斯尼亞1：1打和

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效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的艾方素戴維斯，上月初拉傷大腿。他於周一（15日）現身訓練場，但沒有完成全部訓練，能否出戰仍不明朗。

艾方素戴維斯上次為國家隊出場是去年3月。加拿大後衛祖爾禾達文（Joel Waterman）說：「他是世界級球員，如果他能回到陣中，那會是非常美妙的事情。我們對於球隊中的每一個人都充滿信心，不管誰出場比賽，都會有出色表現。」

對於出線形勢，祖爾禾達文說：「我們知道現在小組裏人人都有機會。每一場比賽都非常困難，對卡塔爾這場比賽會很困難，小組最後一場對瑞士當然也會很困難。可是我們的目標是要連勝兩場。」

加拿大男子足球隊。（路透社）

卡塔爾方面，首輪賽和瑞士也是史上世界盃第一分。談到對加拿大一戰，卡塔爾中後衛保迪亞夫（Karim Boudiaf）說：「對加拿大的比賽，我們已經準備得非常充分。我們非常了解這場比賽的重要性，我們知道這是我們這屆比賽征程的關鍵戰役。」

「這不會是一場容易的比賽，加拿大有很好的球員，而且他們是在主場球迷面前作戰，這會給他們額外動力。可是我們也同樣雄心勃勃，我們有決心踢出最好水平，取得好成績。在第一場比賽後，我們會帶着高專注度和高昂的士氣進入這場比賽。球員們也都會以同樣的認真和紀律性對待這場比賽。」

世界盃B組首輪分組賽，瑞士與卡塔爾打和1：1。（路透社）

瑞士期待加強把握機會能力

至於瑞士對波斯尼亞，瑞士首戰對卡塔爾共有26次埋門，創出自1966年有統計以來，世界盃未能取勝球隊的單場射門紀錄。

世界盃B組首輪瑞士對陣卡塔爾26次射門仍打和收場

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實力佔優卻沒能獲勝，瑞士翼將魯賓華加斯（Ruben Vargas）說：「首戰對我們來說是一個警醒。我們在比賽中很緊張，結果沒能攻進終結比賽的第二個入球。足球成就了無數故事，但決定結果的就只是能不能把握住一次機會。該把握的機會沒有把握住，這不能作為藉口，我們同時也要在防守上下功夫。」

瑞士的第二輪對手波斯尼亞不容小覷。首戰面對東道主加拿大，波斯尼亞即使踢得被動仍然守住和局。對兩隊而言，這場比賽既是彌補首戰遺憾的機會，也是避免提前陷入被動的關鍵戰。

由於四隊首輪只得一分，第二輪將成為B組出線形勢的分水嶺。全取三分必然掌握主動權，落敗則可能在最後一輪也陷於被動。