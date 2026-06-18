世界盃2026｜哥倫比亞3：1烏茲別克　蒙路斯開紀錄迪亞斯一傳一射

2026世界盃K組第1輪，由亞洲球隊烏茲別克迎戰南美強隊哥倫比亞。全場比賽哥倫比亞收放自如，上半時由丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）破門,。下半時，烏茲別克法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）頭槌補中，射入隊史第1個世界盃入球。路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）再為哥倫比亞建功，幫助哥倫比亞最終以3：1擊敗烏茲別克。



烏茲別克首次站上世界盃舞台，主帥是20年前捧起世界盃冠軍的意大利籍金球先生簡拿華路（Fabio Cannavaro），以守將出身的他今場列出5-4-1陣型，穩守反擊。

簡拿華路20年後作為烏茲別克教練再次出戰世界盃。（路透社）

34歲的J洛迪古斯（James Rodriguez）今場作為哥倫比亞隊長再次站上世界盃舞台，是球隊處理死球的首選人物，負責梳理球隊進攻。距離他2014年獲得世界盃金靴，以一個凌空世界波進入球迷視野已過去12年，此後他球會生涯顛沛流離，但當外界認為他只是曇花一現時，他兩年前率領哥倫比亞殺入美洲盃決賽，惜敗於阿根廷。

J洛迪古斯今場在梳理進攻上發揮重要作用。（路透社）

哥倫比亞較快入局，很快將比賽掌控為半場攻防戰，16分鐘，祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）右腳遠射擊中邊網。31分鐘，路易斯迪亞斯左路小角度射門擊中後門柱彈出。41分鐘，路易斯迪亞斯傳出過頭球，丹尼爾蒙路斯包抄破門，哥倫比亞1：0取得領先。

烏茲別克最終頂不住哥倫比亞攻勢，於41分鐘失守。（路透社）

中場休息後，烏茲別克加強進攻，控球率上有所上升，但攻勢多數是陣地戰，面對站穩陣腳的哥倫比亞，烏茲別克耐心等待機會。60分鐘，烏茲別克打出流暢配合，蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）凌空射門擊中門柱彈向反方向，法素拉耶夫頭槌補中，將比數追和至1：1，這個入球亦是烏茲別克歷史第1個世界盃入球。

法素拉耶夫打入烏茲別克隊史第1個世界盃入球。（路透社）

被追和後，哥倫比亞重新掌控比賽，對烏茲別克球門發起猛攻，僅5分鐘後，古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）半場斷球後帶球推進，左邊插上迪亞斯燙射，尤素保夫（Utkir YUSUPOV）撲救碰到仍無法阻止足球入網，哥倫比亞再次取得領先，2：1。98分鐘，查明頓甘柏斯頭槌頂入，3：1，哥倫比亞鎖定勝局，如願拿下首戰，暫列K組首名。

其餘分組績分榜及下一輪賽程：