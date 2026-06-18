世界盃2026首輪總結︱新丁齊突破　亞洲球隊有驚喜　美斯神級再現

2026世界盃隨着K、L兩組球隊相繼出場，首輪分組賽已完成首輪賽事。今屆決賽周由32隊增至48隊，不過首次亮相的「新丁」球隊佛得角、庫拉索、烏茲別克和約旦全部有驚喜並全數取得零的突破；此外亞洲球隊表現有驚喜，頭6支出場的亞洲隊韓國、澳洲、卡塔爾、日本、伊朗、沙特全數不敗。

各大冠軍熱門有好有壞，德國、法國、阿根廷、英格蘭均踢出水準，領軍力爭衛冕的美斯更連中三元再現神級演出，上屆亞軍法國隊長麥巴比亦精彩梅開二度，不過巴西、西班牙和葡萄牙首仗表現平平，均未能獲勝。



世界盃2026︱佛得角在禾仙夏（Vozinha）帶領下對冠軍熱門西班牙力保不失踢成0：0。（路透社）

世界盃2026首輪分組賽 4支新丁均創「零的突破」

今屆賽事有4支球隊首次參與決賽周，最大驚喜來自人口只得55萬的佛得角。他們在40歲門將禾仙夏（Vozinha）帶領下，對冠軍熱門西班牙力保不失踢成0：0，首次參賽便取得球隊史上第1分。全場作出7次撲救的禾仙夏更一夜成名，他的Instagam追隨者數目今日攀升，最新已由決賽周前的不足5萬，躍升至1314萬，亦成功讓這個非洲小島國被世界看見。

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另外3支參賽新丁均有好表現，庫拉索、約旦和烏茲別克雖而首仗全部落敗，但全數能夠取得入球，同樣首次參賽便取得突破，庫拉索即使大敗，這個人口不足16萬的小國球隊卻能在德國身上取得入球。

亞洲球隊表現有驚喜 頭6支出場球隊保不敗

今屆決賽周有9支亞洲球隊登場，過往大部分亞洲球隊在世界盃舞台均被視作魚腩，今屆各支亞洲強隊首輪大踢爭氣波。韓國2：1反勝捷克；卡塔爾1：1迫和瑞士；澳洲2：0清脆擊敗土耳其；日本硬撼荷蘭更在落後兩球劣勢下精彩追平；伊朗面對新西蘭輸身型仍能兩度落後、兩度追平，同樣踢成2：2；沙特阿拉伯對烏拉圭至尾段被迫平1：1，頭6支出場球隊2勝4和。

之後3支較弱的亞洲球隊均落敗，伊拉克1：4負挪威，約旦1：3負奧地利，烏茲別克1：3不敵哥倫比亞，然而3隊均能取得入球，當中如上文提及約旦和烏茲別克均是首戰決賽周。

世界盃2026︱韓國首仗反勝捷克。（路透社）

巴西、西班牙、葡萄牙首仗齊失分 美斯、麥巴比再顯神威

各大冠軍熱門方面，尼馬分組賽料未能上陣的巴西，在名帥安察洛堤領軍下首仗只能與上屆殿軍摩洛哥踢成1：1，表現未算突出；耶馬後備出場的西班牙，只能0：0賽和佛得角，更是令球迷大失所望。葡萄牙在41歲C朗拿度正選踢足90分鐘下，對剛果民主共和國亦未能取勝，3大熱門首輪發揮均在水準以下。

相對而言，美斯領阿根廷爭衛冕，首仗對阿爾及利亞即連中三元，盡顯球王風範；麥巴比在近日風波中亦梅開二度，完場前一記遠射世界波，彷彿在提醒世人他的能力有多高，他助法國3：1擊敗塞內加爾。德國首輪面對新丁庫拉索，順利7：1大勝而回。

挪威、蘇格蘭均在時隔28年重返決賽周，神鋒夏蘭特首次亮相世界盃舞台即梅開二度，領挪威大勝伊拉克。蘇格蘭眾將看來有點緊張，不過仍能一球小勝海地，最搶鏡的是他們一班瘋狂的球迷，有他們在的決賽周，氣氛總有保證。另一神鋒哈利卡尼亦為英格蘭梅開二度，被評戰術保守的主帥杜慈，以一場4：2擊敗上屆季軍克羅地亞的勝仗，展開今屆世界盃之旅。

球隊數量增多，新增的16支所謂「弱隊」反而在首輪帶來不少驚喜，英格蘭與克羅地亞合演今屆暫時最精彩一戰，看來國際足協的豪賭又贏，唯有一起期待次輪賽事。

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