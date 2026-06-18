世界盃2026｜中國球證24年後再登場　厄瓜多爾對庫拉索馬寧執法

2026年世界盃分組賽激戰正酣，雖然國足連續六屆淪為「編外觀眾」，但綠茵賽場上即將出現中國人身影。FIFA於6月17日正式宣布，現年47歲的中國籍「金哨」馬寧，已獲正式委任為E組次輪厄瓜多爾對庫拉索的主球證，這將是馬寧職業生涯首度以主球證身份踏上世界盃決賽周舞台。



今場賽事將於香港時間6月21日早上8點在堪薩斯城上演。除了馬寧「擔正」做主球證之外，同胞周飛將出任助理球證。

馬寧將主哨厄瓜多爾對陣庫拉索賽事，周飛擔任助理球證。（FIFA）

而另一名中國球證傅明則在此前已率先登場，在澳洲對土耳其、西班牙對佛得角賽事中出任輔助視頻助理裁判（SVAR）。

馬寧在內地及亞洲球壇向來以「執法鐵面、出牌果斷」聞名，更被網民封為「卡牌大師」，皆因2015年上海打吡一役狂轟3紅9黃一戰成名。

今屆世界盃前，馬寧已在多項國際大賽有過亮相，2024年，亞洲盃決賽擔任卡塔爾對約旦的決賽主球證，成為歷史上首位主哨亞洲盃決賽的中國人。2022年主哨摩洛哥世冠盃揭幕戰。2023年吹罰亞冠決賽浦和紅鑽對陣希拉爾的次回合比賽。馬寧還入選2022年卡塔爾世界盃裁判名單，未獲得主哨機會，僅擔任6場分組賽第四官員。

儘管在國內備受爭議，馬寧仍獲得多方信任。（Getty Images）

自2002年韓日世界盃的陸俊主哨2場世界盃分組賽後，馬寧成為近24年來首位再在世界盃決賽周「執起主哨」的中國球證。