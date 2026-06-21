世界盃2026｜德國2：1反勝科特迪瓦出線　後備殺手烏達夫補時絕殺

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月20日舉行E組次輪賽事，德國對科特迪瓦。科特迪瓦上半場憑中場基斯爾（Franck Kessié）先拔頭籌，四屆冠軍德國則憑後備上陣的烏達夫（Deniz Undav）下半場梅開二度，包括補時階段射入絕殺入球，以2：1反勝科特迪瓦。賽後，德國2戰全勝6分排E組榜首，篤定晉身32強1，科特迪瓦以3分排第二。



德國隊上半場積極進攻，但是率先入球的卻是上場尾段贏波的科特迪瓦。

來到30分鐘，迪奧文迪（Ousmane Diomande）左路傳中，阿密特迪亞路（Amad Diallo）禁區內射波被封，基斯爾（Franck Kessié）近門補中。科特迪瓦領先1:0。

形勢處於被動的德國隊下半場換入多名後備球員，終於在68分鐘追平。

後備入替的中場阿美利（Nadiem Amiri）在右路發難，同樣後備上陣的烏達夫（Deniz Undav）在禁區內第一時間撞射入網。比分來到1:1。

原以為兩隊會握手言和，烏達夫（Deniz Undav）94分鐘接應尼美查（Felix Nmecha）的妙傳，第一時間轉身抽入，為德國奠定勝局。德國兩場全勝後肯定晉級32強，科特迪瓦則暫時排第二名。