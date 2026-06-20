世界盃2026｜美國2：0輕取澳洲　兩戰全勝躋身32強

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月19日舉行D組次輪賽事，由主辦國美國迎戰澳洲。美國憑前鋒巴洛根（Folarin Balogun）上半場早段逼得對手擺烏龍，以及後衛費文（Alex Freeman）其後近門頂入，以兩球輕取澳洲。賽後，美國兩戰全勝積6分，率先鎖定一個躋身32強的席位。



美國有主場優勢一開波就向澳洲施加壓力，11分鐘就先拔頭籌，上場梅開二度的巴洛根（Folarin Balogun）左路突破，在底線前傳地波到中路，迫使澳洲後衛貝基斯（Cameron Burgess）門前擺烏龍。美國領先1：0。

領先一球的美國持續向澳洲發動猛攻，來到43分鐘，美國隊達斯（Sergino Dest）禁區外勁射，皮球省中球員後彈高，另一美國後衛費文（Alex Freeman）伏兵門前高高躍起，壓過澳洲門將頂入。

旁證最初舉旗指費文處於越位位置，但經VAR覆核後推翻判決，判入球有效。

領先的美國隊下半場放慢節奏，而澳洲雖多次在禁區內製造混亂，但皆未能破蛋。

美國最終在西雅圖球場以2：0戰勝澳洲，兩戰全勝，繼墨西哥後，成為第二支躋身32強的球隊，兩個東道主是至今僅有兩隊鎖定晉級的球隊。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：