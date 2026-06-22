劍擊亞錦賽｜港隊女花新組合出擊摘銅　連續4年登頒獎台

完成三日的個人賽後，在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽來到團體賽，港隊女子花劍隊再添獎牌，港隊暫時累積1銀2銅。



港隊女子花劍今次以新陣容出戰亞錦賽，由師姐鄭曉為領軍，夥拍陳諾思﹑梁雅蕾，而符妤名因膝傷未癒無緣出賽，改由15歲新星梁殷僑遞補參賽。

陳諾思日前獲得港隊女花亞錦史上首面個人獎牌後，今轉戰團體賽。（中國香港劍擊總會）

陳諾思在個人賽摘下港隊史上首面獎牌，今日（22日）聯同隊友出戰團體賽，被列為4號種子的港隊女花首圈輪空，8強面對新加坡，陳諾思第四局打出8：2拉開比分，港隊及後愈戰愈勇，以45：32擊敗新加坡。

亞錦團體賽設有雙銅牌，晉級4強的港隊女花穩奪獎牌，連續4年登上頒獎台。港隊與日本隊爭入決賽，陳諾思早前個人賽撞傷手指，4強賽未有上陣，由梁殷僑擔正。港隊今仗初段不落下風，戰畢三局僅落後13：14，惟後段被日本隊拉開分差，最後以30：45告負。港隊女花在季軍戰鬥韓國，最後以30：38落敗。

港隊女花以新陣容應戰，由師姐鄭曉為（左一）領軍，夥梁殷僑﹑梁雅蕾﹑陳諾思出戰。（中國香港劍擊總會）

港隊男佩力戰負中國8強止步

由何思朗﹑陳樂熹﹑何柏霖﹑李俊林組成的港隊男子佩劍，首圈面對新加坡，初段一度落後，何柏霖第5局打出9：4取回優勢，最終以45：38力克對手過關，8強與中國隊爭晉級。男佩四子初段佔優，中國隊隨後收復失地，兩軍拉成均勢，何柏霖為港隊把守最後一關，曾追成40：40平手，可惜未能乘勢取勝，力戰以42：45飲恨，無緣4強。