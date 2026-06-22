禾仙夏媽媽揮國旗打氣　佛得角再創神奇隨時晉級對阿根廷︱世界盃

2026世界盃佛得角首戰世界盃即在首仗迫和西班牙，成為今屆的神奇球隊，門將禾仙夏（Vozinha）一場比賽之間熱爆全球，可是賽後他說出由於美國簽證保證金高昂，媽媽無法在現場看他表演的遺憾。

群情洶湧下，獲美國當局「特事特辦」免除簽證保證金，加上國際足協（FIFA）的協助，禾仙夏的媽媽Ana Candida Evora上周五（19日）抵達邁阿密，今日在H組次輪分組賽佛得角對烏拉圭一仗，見證兒子再次創造歷史，為佛得角次搶分成功。



世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏的媽媽Eva，在觀眾席揮國旗為兒子和球隊打氣。（路透社）

禾仙夏領佛得角創歷史 賽後感人訪問助媽媽加速入境美國觀戰

禾仙夏效力葡萄牙甲組（次級聯賽）球隊的查維斯，今屆決賽周前無甚知名度，Instagram追隨者數足只有5萬，對西班牙7次撲救力保不失守和0：0，一場比賽之間急增近600萬。他賽後受訪的片段更是感動世人，這位40歲老將哭着說希望已逝的祖父母可以看到他踢世界盃，以及媽媽能夠解決簽證問題趕及到場看他比賽，觸發各方迅速幫助Eva到美國與兒子團聚。他的支持者數量持續增加，截至今天IG追隨者已再增至逾1500萬。

不止他受盡注目，全世界均關心他媽媽的動向，當地仍是父親節當天，他媽媽Ana Candida Evora穿上印有兒子名字和號碼的球衣，坐在FIFA安排的包廂，在現場為兒子打氣。

迫和西班牙一戰成名 效力葡甲禾仙夏獲「巨星待遇」

逾6.4萬人到邁阿密體育場（Miami Stadium/Hard Rock Stadium）觀戰，烏拉圭陣中有多位知名球星在陣，不過雙方球員熱身時，獲得最大打氣聲的是禾仙夏。期間每當現場直播鏡頭捕捉到他，觀眾均會歡呼，比賽前司儀朗讀正選陣容，禾仙夏的名字亦是獲得全場最響亮的反應，待遇不遜球壇巨星。

Ana不停揮舞佛得角國旗為兒子和國家隊打氣，球隊終與烏拉圭踢成2：2，再次搶分成功，下輪對沙特阿拉伯，仍有機會歷史性晉身淘汰賽。

世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏獲球迷巨星級待遇。（路透社）

對烏拉圭再搶分 禾仙夏零撲救仍盡顯功架

人口只有55萬的非洲小島國，在今屆決賽周只花上一場比賽即舉世知名，足球的魔力實在瘋狂。禾仙夏再次登場，對烏拉圭雖再出現「神救」，但比賽末段一再以出色站位收窄對手射門角度，導致烏拉圭兩次射門均高出，禾仙夏在兩次攻勢後均不禁透大氣。

禾仙夏感言：「我們有很多人都很努力工作」，媽媽Eva就算獲美國放行，亦要足足花上24小時交通時間才抵達美國，到埗後隨即獲FIFA安排，到佛羅里達參觀今屆世界盃決賽周的總部，她在FIFA的官方影片中稱：「我想多謝所有球迷以及過程中提供幫助的所有人，以及你們對我們的球隊和佛得角的支持。我們都會為佛德角好好打氣，祝願他們打一場好波，在球場上閃耀。」

世界盃2026︱佛得角守將盧比斯（右）豪言：「當你有夢想，便有可能發生」。（路透社）

佛得角有機會晉級對阿根廷 守將豪言：「當你有夢想，便可能發生」

她賽前向一班球員打氣：「挺起胸膛，步入球場，爭取入球，男孩們，你將會好好表現。Blue Sharks（佛得角球隊花名），要勇敢和堅強，給你們一個吻。」佛得角一班球員果然按Eva所言，上半場對烏拉圭先開紀錄，即使完半場前兩度失守，下半場亦能追平2：2。

假如佛得角在最後一輪分組賽擊敗沙特阿拉伯，32強有機會面對美斯領軍的阿根廷。阿根廷身處J組，如首名晉級會面對H組次名球隊，西班牙兩輪後以4分排榜首，烏拉圭、佛得角同得兩分，但烏拉圭最後一輪要對西班牙。守將盧比斯（Pico Lopes）說：「當你有夢想，便有可能發生。」