美斯麥巴比夏蘭特再登場　領阿根廷法國挪威力爭提早出線︱世界盃

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）、麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）、夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）三大巨星上輪在2026世界盃決賽周首度登場即光芒四射，香港時間周二（6月23日）凌晨開始再度同日再出場，三大神射手熱門隔空鬥法之餘，亦希望分別帶領阿根廷、法國和挪威再勝一仗，提早鎖定晉級32強。

世界盃2026直播

阿根廷Vs奧地利｜6.23 凌晨 01:00 Now 618/616台

法國Vs伊拉克｜6.23 凌晨 05:00 Now 618/616台

挪威Vs塞內加爾｜6.23 早上08:00 VIU 99台／Now 618/616台



世界盃2026︱美斯上場在今屆首次亮相，對阿爾及利亞即連中三元。（路透社）

美斯寶刀未老 上場連中三元 今仗誓領阿根廷提早出線

美斯上屆領阿根廷封王，今屆再次領軍，分組賽首仗對阿爾及利亞已包辦球隊的3個入球，大演帽子戲法，小組第二場對奧地利，正是美斯39歲生日前夕，他會否再次入球為自己送上生日禮物？美斯首仗攻入3球後，一度在射手榜領先，加拿大的約拿芬大衛和德國的烏達夫在次輪均有入追上同得3球，烏達夫另有兩助攻佔先，今場可看看美斯會否再有入球或助攻，重登榜首。

身處J組，奧地利是阿根廷組內最強對手，今場只要再勝一仗全取3分，阿根廷便可提早一輪晉身32強。

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阿根廷Vs奧地利｜6.23 凌晨 01:00 Now 618/616台



世界盃2026︱麥巴比在批評聲中出戰，對塞內加爾梅開二度。（路透社）

麥巴比負評聲浪中梅開二度 法國隊長延續世界盃完美演出

美斯能否首奪世界盃金靴獎，先要看最強對手麥巴比一關。麥巴比領法國在兩屆世界盃獲得一冠一亞，上屆決賽連中三元，以8個入球榮獲金靴獎，近日卻因「沉迷女色」在國內受盡批評，不過這位法國隊長延續在世界盃決賽周的完美演出，上場對塞內加爾梅開二度，領軍以3：1取得開門紅，23日凌晨對手只實力較弱的伊拉克，可望再次「大開殺戒」。

法國身處I組，首輪後與挪威同得3分，較對方少一個入球暫列次席，如兩隊次輪齊齊贏波，便要視乎最後一輪對戰分出高下。

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法國Vs伊拉克｜6.23 凌晨 05:00 Now 618/616台



世界盃2026︱挪威神鋒夏蘭特首仗同樣攻入兩球。（路透社）

夏蘭特初戰世盃首仗即起孖 挪威能否晉級關鍵之人

爭奪今屆神射手的球星，除了美斯、麥巴比以及英格蘭神鋒哈利卡尼（Harry Kane），首度在決賽周登場的曼城神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）或是黑馬。挪威的實力或許不如阿根廷、法國和英格蘭等傳統勁旅，今屆賽事增設32強，入球能力強大的夏蘭特如能在較弱對手身上取得大量入球，就算挪威未能走到最後，仍有力挑戰神射手寶座。

夏蘭特上場對伊拉克起孖領軍大勝4：1，次輪對塞內加爾再勝一仗便可篤定出線。

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挪威Vs塞內加爾｜6.23 早上08:00 VIU 99台／Now 618/616台



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